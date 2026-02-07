Skräll när IK Göta besegrade Huddinge

IK Göta-seger med 4–3 efter förlängning

IK Götas Clark Dahllöf tvåmålsskytt

Yehor Trypolskyi matchvinnare för IK Göta

Bottenlaget IK Göta stod för en överraskning i U20 region öst fortsättning herr när laget besegrade serieledande Huddinge på hemmaplan i HCL Tech Arena. Matchen slutade 4–3 (2–1, 1–0, 0–2, 1–0) efter förlängning.

Yehor Trypolskyi slog till 3.20 in i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 4–3-mål.

IK Göta tog ledningen i början av första perioden genom Benjamin Lejon.

Huddinge kvitterade till 1–1 genom Olle Nyström efter 10.19.

IK Göta gjorde 2–1 genom Clark Dahllöf efter 12.14 i matchen.

Efter 16.30 i andra perioden nätade Clark Dahllöf på nytt på pass av Gabriel Onval och Douglas Lindquist och gjorde 3–1. Målet var Clark Dahllöfs femte i U20 region öst fortsättning herr.

5.20 in i tredje perioden fick Matej Vucic utdelning framspelad av Pål Södervall och Olle Nyström och reducerade. Efter 8.40 slog Leo Kjellberg till på pass av Elliott Boström och Matej Vucic och kvitterade för Huddinge.

Stor matchhjälte för IK Göta blev Yehor Trypolskyi som 3.20 in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Huddinge IK vunnit.

I nästa omgång har IK Göta Flemingsberg borta i Visättra Ishall, måndag 9 februari 19.40. Huddinge spelar hemma mot Brinken fredag 13 februari 19.40.

IK Göta–Huddinge 4–3 (2–1, 1–0, 0–2, 1–0)

U20 region öst fortsättning herr, HCL Tech Arena

Första perioden: 1–0 (2.31) Benjamin Lejon (Viktor Bergnäs, Jakob Onval), 1–1 (10.19) Olle Nyström (Theodor Engman, Noah Wiberg), 2–1 (12.14) Clark Dahllöf (William Ekström, Jakob Thornquist).

Andra perioden: 3–1 (36.30) Clark Dahllöf (Gabriel Onval, Douglas Lindquist).

Tredje perioden: 3–2 (45.20) Matej Vucic (Pål Södervall, Olle Nyström), 3–3 (48.40) Leo Kjellberg (Elliott Boström, Matej Vucic).

Förlängning: 4–3 (63.20) Yehor Trypolskyi (Viktor Bergnäs).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IK Göta: 2-0-3

Huddinge: 3-1-1

Nästa match:

IK Göta: Flemingsbergs IK, borta, 9 februari 19.40

Huddinge: Brinkens IF, hemma, 13 februari 19.40