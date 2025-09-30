Skövde HC vann efter förlängning mot Grästorp

Seger för Skövde HC med 3–2 efter förlängning

Henrik Szwengier gjorde två mål för Skövde HC

Grästorp nu fjärde, Skövde HC på sjätte plats

Matchen mellan Grästorp och Skövde HC i U20 division 1 B syd herr slutade lika efter full tid. Först i förlängningen kunde bortalaget avgöra till 3–2 (1–1, 1–1, 0–0, 1–0). Henrik Szwengier blev matchhjälte för Skövde HC med sitt mål i förlängningen.

Henrik Szwengier tvåmålsskytt för Skövde HC

Första perioden var jämn. Grästorp inledde bäst och tog ledningen genom Elvin Berndtson efter 5.06, men Skövde HC kvitterade genom Henrik Szwengier i slutet av perioden. Grästorp gjorde 2–1 genom John Andersson efter 9.26 i andra perioden.

Skövde HC gjorde 2–2 genom Olle Strömqvist efter 13.20 av perioden. Tredje perioden slutade mållös, och matchen fortsatte till förlängning. I förlängningen tog det 3.22 till Skövde HC också avgjorde till 3–2. Matchvinnare för bortalaget blev Henrik Szwengier, framspelad av William Samuelsson.

Skövde HC har haft en tuff start på serien och har bara tre poäng efter fyra spelade matcher. Grästorp har fyra poäng.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 4 oktober. Då möter Grästorp Alingsås i Nolhaga Ishall 14.15. Skövde HC tar sig an Mariestad hemma 14.00.

Grästorp–Skövde HC 2–3 (1–1, 1–1, 0–0, 0–1)

U20 division 1 B syd herr, Åse & Viste Arena

Första perioden: 1–0 (5.06) Elvin Berndtson (Leo Larsson, Hampus Gustafsson), 1–1 (18.21) Henrik Szwengier (William Samuelsson, Emil Forsbohl).

Andra perioden: 2–1 (29.26) John Andersson (Max Olsson, Elias Frederic Albert), 2–2 (33.20) Olle Strömqvist (Arvid Nilsson, William Laine).

Förlängning: 2–3 (63.22) Henrik Szwengier (William Samuelsson).

Nästa match:

Grästorp: Sörhaga/Alingsås, borta, 4 oktober

Skövde HC: Mariestads BoIS HC, hemma, 4 oktober