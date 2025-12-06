Skellefteå AIK:s segerrad mot Växjö intakt

Skellefteå AIK-seger med 4–0 mot Växjö

Skellefteå AIK:s sjunde seger på de senaste nio matcherna

Andreas Johnson avgjorde för Skellefteå AIK

Skellefteå AIK fortsätter att vinna mot Växjö i SHL. På lördagen segrade Skellefteå AIK på nytt – den här gången med 4–0 (0–0, 2–0, 2–0) hemma i Skellefteå Kraft Arena. Det var Skellefteå AIK:s åttonde raka seger mot Växjö.

Det här var nionde gången den här säsongen som Skellefteå AIK:s målvakter höll nollan.

Segern var Skellefteå AIK:s sjunde på de senaste nio matcherna.

Timrå IK nästa för Skellefteå AIK

Den första perioden slutade 0–0.

Det var först 14.33 in i andra perioden som Skellefteå AIK tog ledningen genom Andreas Johnson efter pass från Valter Lindberg och Pontus Johansson.

Efter 15.11 i andra perioden nätade Rickard Hugg på pass av Mikkel Aagaard och Oscar Lindberg och gjorde 2–0.

3.29 in i tredje perioden slog Jonathan Pudas till framspelad av Viktor Grahn och Valter Lindberg och ökade ledningen.

Oscar Lindberg gjorde också 4–0 efter förarbete från Rickard Hugg efter 10.11.

Nästa motstånd för Skellefteå AIK är Timrå IK. Växjö tar sig an Luleå hemma. Båda matcherna spelas torsdag 18 december 19.00.

Skellefteå AIK–Växjö 4–0 (0–0, 2–0, 2–0)

SHL, Skellefteå Kraft Arena

Andra perioden: 1–0 (34.33) Andreas Johnson (Valter Lindberg, Pontus Johansson), 2–0 (35.11) Rickard Hugg (Mikkel Aagaard, Oscar Lindberg).

Tredje perioden: 3–0 (43.29) Jonathan Pudas (Viktor Grahn, Valter Lindberg), 4–0 (50.11) Oscar Lindberg (Rickard Hugg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå AIK: 3-0-2

Växjö: 3-1-1

Nästa match:

Skellefteå AIK: Timrå IK, borta, 18 december

Växjö: Luleå HF, hemma, 18 december