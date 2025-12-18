Skellefteå AIK vann mot Timrå IK i SHL

Skellefteå AIK segrade – 3–1 mot Timrå IK

Skellefteå AIK:s åttonde seger på de senaste tio matcherna

Oliver Okuliar avgjorde för Skellefteå AIK

Skellefteå AIK segrade mot Timrå IK på bortaplan i SCA Arena i SHL. 1–3 (0–2, 1–0, 0–1) slutade matchen på torsdagen.

Segern var Skellefteå AIK:s åttonde på de senaste tio matcherna.

LHC nästa för Skellefteå AIK

Skellefteå AIK tog ledningen efter fyra minuter genom Oscar Lindberg framspelad av Jonathan Pudas och Jonathan Johnson.

0–2 kom efter 8.57 genom Oliver Okuliar på passning från Jonathan Pudas och Pär Lindholm.

Efter 8.08 i andra perioden slog Jonathan Dahlén till framspelad av Sebastian Hartmann och Anton Heikkinen och reducerade åt Timrå IK.

1.46 in i tredje perioden fick Jonathan Davidsson utdelning på pass av Lars Bryggman och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 1–3.

På lördag 20 december 18.00 spelar Timrå IK borta mot Växjö och Skellefteå AIK hemma mot LHC.

Timrå IK–Skellefteå AIK 1–3 (0–2, 1–0, 0–1)

SHL, SCA Arena

Första perioden: 0–1 (4.23) Oscar Lindberg (Jonathan Pudas, Jonathan Johnson), 0–2 (8.57) Oliver Okuliar (Jonathan Pudas, Pär Lindholm).

Andra perioden: 1–2 (28.08) Jonathan Dahlén (Sebastian Hartmann, Anton Heikkinen).

Tredje perioden: 1–3 (41.46) Jonathan Davidsson (Lars Bryggman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Timrå IK: 1-2-2

Skellefteå AIK: 3-0-2

Nästa match:

Timrå IK: Växjö Lakers HC, borta, 20 december 18.00

Skellefteå AIK: Linköping HC, hemma, 20 december 18.00