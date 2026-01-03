Skellefteå AIK vände – med tre raka mål i andra perioden

Skellefteå AIK vann med 6–2 mot Färjestad

Jonathan Pudas med två mål för Skellefteå AIK

Jonathan Davidsson matchvinnare för Skellefteå AIK

Hemmalaget Färjestad hade ledningen efter en period i matchen mot Skellefteå AIK. Men Skellefteå AIK öste på rejält i andra perioden där laget gjorde tre raka mål. Till slut blev det hela 2–6 (2–1, 0–3, 0–2) i matchen i SHL.

Färjestad tog ledningen i första perioden genom David Tomasek.

Skellefteå AIK kvitterade till 1–1 genom Jonathan Pudas efter 11.52.

Färjestad tog ledningen på nytt genom Joakim Nygård efter 12.19 i matchen.

Skellefteå AIK vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 2–1 till 2–4 i andra perioden.

3.14 in i tredje perioden fick Pär Lindholm utdelning på pass av Jonathan Pudas och Viktor Grahn och ökade ledningen.

Efter 13.57 slog Oliver Okuliar till framspelad av Pär Lindholm och ökade ledningen för Skellefteå AIK. 2–6-målet blev matchens sista.

Skellefteå AIK:s Jonathan Pudas stod för fyra poäng, varav två mål.

Nästa gång lagen spelar i serien är tisdag 6 januari. Då möter Färjestad Malmö i Malmö Arena 15.15. Skellefteå AIK tar sig an Leksand borta 18.00.

Färjestad–Skellefteå AIK 2–6 (2–1, 0–3, 0–2)

SHL, Löfbergs Arena

Första perioden: 1–0 (6.14) David Tomasek, 1–1 (11.52) Jonathan Pudas (Oliver Okuliar, Andreas Johnson), 2–1 (12.19) Joakim Nygård (David Tomasek, Adam Ollas Mattsson).

Andra perioden: 2–2 (26.43) Rickard Hugg (Mikkel Aagaard, Jonathan Pudas), 2–3 (32.45) Jonathan Davidsson (Jonathan Johnson, Oskar Vuollet), 2–4 (35.15) Jonathan Pudas (Mikkel Aagaard, Oscar Lindberg).

Tredje perioden: 2–5 (43.14) Pär Lindholm (Jonathan Pudas, Viktor Grahn), 2–6 (53.57) Oliver Okuliar (Pär Lindholm).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 2-0-3

Skellefteå AIK: 2-3-0

Nästa match:

Färjestad: IF Malmö Redhawks, borta, 6 januari 15.15

Skellefteå AIK: Leksands IF, borta, 6 januari 18.00