Skellefteå AIK U18 vann på nytt – 3–2 mot Luleå U18

Seger för Skellefteå AIK U18 med 3–2 mot Luleå U18

Skellefteå AIK U18:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Avgörande målet kom efter 59.10.

Det går fortsatt bra för Skellefteå AIK U18 i U18 Nationell norra. På onsdagen mötte laget Luleå U18 borta i Coop Norrbotten Arena och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fem matcher i rad. Segerresultatet mot Luleå U18 blev 3–2 (1–0, 1–1, 1–1).

Mio Forssell blev matchvinnare

Mio Forssell gav Skellefteå AIK U18 ledningen efter 17 minuter efter pass från Kim Tjärnström och Manne Nyström.

Efter 10.43 i andra perioden nätade Benjamin Nyström framspelad av Melvin Wande och Isak Linder och kvitterade för Luleå U18. Skellefteå AIK U18 tog ledningen på nytt i slutsekunderna av perioden genom Olle Lundström assisterad av Love Lorentzon och Mio Forssell.

1.35 in i tredje perioden fick Mio Forssell utdelning återigen på pass av Carl Lundberg och ökade ledningen. Casper Kjölmoen stod för målet när Luleå U18 reducerade till 2–3 med 50 sekunder kvar att spela på passning från Melvin Wande och Måns Josbrant. Men mer än så orkade Luleå U18 inte med.

Skellefteå AIK U18:s Mio Forssell stod för tre poäng, varav två mål.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Lördag 7 mars möter Luleå U18 Täby borta 14.40 och Skellefteå AIK U18 möter AIK borta 12.00.

Luleå U18–Skellefteå AIK U18 2–3 (0–1, 1–1, 1–1)

U18 Nationell norra, Coop Norrbotten Arena

Första perioden: 0–1 (17.12) Mio Forssell (Kim Tjärnström, Manne Nyström).

Andra perioden: 1–1 (30.43) Benjamin Nyström (Melvin Wande, Isak Linder), 1–2 (39.59) Olle Lundström (Love Lorentzon, Mio Forssell).

Tredje perioden: 1–3 (41.35) Mio Forssell (Carl Lundberg), 2–3 (59.10) Casper Kjölmoen (Melvin Wande, Måns Josbrant).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå U18: 2-0-3

Skellefteå AIK U18: 5-0-0

Nästa match:

Luleå U18: IFK Täby HC, borta, 7 mars 14.40

Skellefteå AIK U18: AIK, borta, 7 mars 12.00