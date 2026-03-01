Skellefteå AIK U18 vann efter avgörande i tredje perioden mot gästande Modo Hockey U18

Skellefteå AIK U18-seger med 5–2 mot Modo Hockey U18

Skellefteå AIK U18:s femte seger på de senaste sex matcherna

Hjalmar Nilsén gjorde två mål för Skellefteå AIK U18

Det blev seger för Skellefteå AIK U18 hemma mot Modo Hockey U18 i U18 Nationell norra. Efter två perioder var matchen oavgjord, men sen gjorde Hjalmar Nilsén 4–2 och en minut senare Hjalmar Nilsén 5–2. Matchen slutade 5–2 (0–2, 2–0, 3–0).

I och med detta har Skellefteå AIK U18 fyra raka segrar i U18 Nationell norra.

Mio Forssell gjorde avgörande målet

Emil Öberg gjorde 1–0 till Modo Hockey U18 efter bara 1.52 framspelad av Melvin Nylén och Totte Jonsson. Efter 18.01 gjorde också laget 0–2 när Rasmus Sahlman fick träff på pass av Emil Öberg och Gordon Palmgren.

Efter 27 sekunder i andra perioden reducerade Skellefteå AIK U18 till 1–2 genom Werner Hansson assisterad av Olle Lundström och Mio Forssell. Efter 12.28 i andra perioden nätade Ed Forsfjäll på pass av Olle Lundström och Elliot Nyström och kvitterade för Skellefteå AIK U18.

Tredje perioden var länge mållös. Skellefteå AIK U18 gick från 2–2 till 5–2 genom två mål av Hjalmar Nilsén och ett mål av Mio Forssell på 1.37 i slutet av perioden och avgjorde matchen.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

I nästa match, onsdag 4 mars möter Skellefteå AIK U18 Luleå U18 borta i Coop Norrbotten Arena 18.00 medan Modo Hockey U18 spelar borta mot Östersunds IK U18 19.00.

Skellefteå AIK U18–Modo Hockey U18 5–2 (0–2, 2–0, 3–0)

U18 Nationell norra, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 0–1 (1.52) Emil Öberg (Melvin Nylén, Totte Jonsson), 0–2 (18.01) Rasmus Sahlman (Emil Öberg, Gordon Palmgren).

Andra perioden: 1–2 (20.27) Werner Hansson (Olle Lundström, Mio Forssell), 2–2 (32.28) Ed Forsfjäll (Olle Lundström, Elliot Nyström).

Tredje perioden: 3–2 (58.06) Mio Forssell (Kim Tjärnström), 4–2 (58.54) Hjalmar Nilsén, 5–2 (59.43) Hjalmar Nilsén (Ed Forsfjäll, Sebastian Rosenberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå AIK U18: 4-0-1

Modo Hockey U18: 2-1-2

Nästa match:

Skellefteå AIK U18: Luleå HF, borta, 4 mars 18.00

Modo Hockey U18: Östersunds IK, borta, 4 mars 19.00