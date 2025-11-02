Skellefteå AIK U18 tog klar seger mot Piteå Hockey U18

Skellefteå AIK U18 vann med 6–1 mot Piteå Hockey U18

Skellefteå AIK U18:s åttonde seger på de senaste nio matcherna

Ed Forsfjäll tvåmålsskytt för Skellefteå AIK U18

Det blev en klar seger för Skellefteå AIK U18 mot Piteå Hockey U18 hemma i U18 regional norr herr. Matchen slutade 6–1 (2–0, 2–0, 2–1).

Segern var Skellefteå AIK U18:s åttonde på de senaste nio matcherna.

Hjalmar Nilsén gjorde avgörande målet

Skellefteå AIK U18 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Skellefteå AIK U18 startade andra perioden bäst och gick från 2–0 till 4–0 genom två snabba mål tidigt i perioden av Wille Eckhardt Hjalmar och Ed Forsfjäll. Skellefteå AIK U18 gjorde två snabba mål i tredje perioden och gick från 4–0 till 6–0, målen av Elliot Nyström och Axel Sundelin och punkterade matchen.

Nils Johansson reducerade förvisso men närmare än 6–1 kom inte Piteå Hockey U18. Skellefteå AIK U18 tog därmed en säker seger.

U18 regional norr herr är nu färdigspelad. Skellefteå AIK U18 slutar på tredje plats och Piteå Hockey U18 på tolfte plats. Skellefteå AIK U18 är klart för slutspel.

Skellefteå AIK U18–Piteå Hockey U18 6–1 (2–0, 2–0, 2–1)

U18 regional norr herr, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 1–0 (0.40) Ed Forsfjäll (Hjalmar Morén Holmström, Axel Sundelin), 2–0 (8.39) Hjalmar Nilsén (Wille Eckhardt Hjalmar).

Andra perioden: 3–0 (24.35) Wille Eckhardt Hjalmar (Hjalmar Nilsén), 4–0 (25.42) Ed Forsfjäll (Carl Lundberg, Hjalmar Morén Holmström).

Tredje perioden: 5–0 (55.24) Elliot Nyström (Carl Lundberg, Kim Tjärnström), 6–0 (55.40) Axel Sundelin (Gustav Lindberg, Malte Olofsson), 6–1 (56.12) Nils Johansson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå AIK U18: 4-0-1

Piteå Hockey U18: 0-0-5