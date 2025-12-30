Skellefteå AIK tog hem segern mot Brynäs på hemmaplan

Seger för Skellefteå AIK med 3–1 mot Brynäs

Frans Haara avgjorde för Skellefteå AIK

Johannes Kinnvall gjorde målet för Brynäs

Skellefteå AIK segrade på hemmaplan i Skellefteå Kraft Arena mot Brynäs i SHL. 3–1 (1–0, 1–1, 1–0) slutade matchen på tisdagen.

Skellefteå AIK–Brynäs – mål för mål

Skellefteå AIK tog ledningen efter 14.15 genom Mikkel Aagaard assisterad av Oscar Lindberg och Rasmus Bergqvist.

Efter 5.39 i andra perioden slog Johannes Kinnvall till på pass av Bobby Trivigno och Linus Ölund och kvitterade för Brynäs.

Skellefteå AIK:s Frans Haara gjorde 2–1 efter 16.11 framspelad av Victor Stjernborg och Pontus Johansson.

17.48 in i tredje perioden fick Jonathan Pudas utdelning och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

I nästa match, lördag 3 januari möter Skellefteå AIK Färjestad borta i Löfbergs Arena 15.15 medan Brynäs spelar hemma mot Luleå 18.00.

Skellefteå AIK–Brynäs 3–1 (1–0, 1–1, 1–0)

SHL, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 1–0 (14.15) Mikkel Aagaard (Oscar Lindberg, Rasmus Bergqvist).

Andra perioden: 1–1 (25.39) Johannes Kinnvall (Bobby Trivigno, Linus Ölund), 2–1 (36.11) Frans Haara (Victor Stjernborg, Pontus Johansson).

Tredje perioden: 3–1 (57.48) Jonathan Pudas.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå AIK: 2-3-0

Brynäs: 2-0-3

Nästa match:

Skellefteå AIK: Färjestads BK, borta, 3 januari 15.15

Brynäs: Luleå HF, hemma, 3 januari 18.00