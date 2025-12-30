Skellefteå AIK tog hem segern mot Brynäs på hemmaplan
- Seger för Skellefteå AIK med 3–1 mot Brynäs
- Frans Haara avgjorde för Skellefteå AIK
- Johannes Kinnvall gjorde målet för Brynäs
Skellefteå AIK segrade på hemmaplan i Skellefteå Kraft Arena mot Brynäs i SHL. 3–1 (1–0, 1–1, 1–0) slutade matchen på tisdagen.
Skellefteå AIK–Brynäs – mål för mål
Skellefteå AIK tog ledningen efter 14.15 genom Mikkel Aagaard assisterad av Oscar Lindberg och Rasmus Bergqvist.
Efter 5.39 i andra perioden slog Johannes Kinnvall till på pass av Bobby Trivigno och Linus Ölund och kvitterade för Brynäs.
Skellefteå AIK:s Frans Haara gjorde 2–1 efter 16.11 framspelad av Victor Stjernborg och Pontus Johansson.
17.48 in i tredje perioden fick Jonathan Pudas utdelning och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 3–1.
I nästa match, lördag 3 januari möter Skellefteå AIK Färjestad borta i Löfbergs Arena 15.15 medan Brynäs spelar hemma mot Luleå 18.00.
Skellefteå AIK–Brynäs 3–1 (1–0, 1–1, 1–0)
SHL, Skellefteå Kraft Arena
Första perioden: 1–0 (14.15) Mikkel Aagaard (Oscar Lindberg, Rasmus Bergqvist).
Andra perioden: 1–1 (25.39) Johannes Kinnvall (Bobby Trivigno, Linus Ölund), 2–1 (36.11) Frans Haara (Victor Stjernborg, Pontus Johansson).
Tredje perioden: 3–1 (57.48) Jonathan Pudas.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Skellefteå AIK: 2-3-0
Brynäs: 2-0-3
Nästa match:
Skellefteå AIK: Färjestads BK, borta, 3 januari 15.15
Brynäs: Luleå HF, hemma, 3 januari 18.00
