Skellefteå AIK med ny seger i matchserien mot Luleå

Med 5–0 (1–0, 2–0, 2–0) på hemmaplan har Skellefteå AIK tagit ett rejält grepp mot Luleå i SM-semifinalen. Skellefteå AIK leder nu matchserien med 2-0.

Skellefteå AIK startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 3.46 slog Lars Bryggman till på pass av Andreas Johnson och Victor Stjernborg.

Efter 16.26 i andra perioden nätade Lars Bryggman återigen framspelad av Pär Lindholm och Andreas Johnson och gjorde 2–0. Laget gjorde också 3–0 i slutsekunderna av perioden genom Andreas Johnson efter förarbete av Max Krogdahl och Emil Djuse.

7.26 in i tredje perioden fick Oscar Lindberg utdelning på pass av Rickard Hugg och Jonathan Johnson och ökade ledningen. Skellefteå AIK gjorde också 5–0 genom Jonathan Johnson framspelad av Oscar Lindberg och Pontus Johansson efter 12.45.

Andreas Johnson gjorde ett mål för Skellefteå AIK och spelade dessutom fram till två mål.

Nästa match spelas på lördag 15.15.

Skellefteå AIK–Luleå 5–0 (1–0, 2–0, 2–0)

SM-semifinalen

Första perioden: 1–0 (3.46) Lars Bryggman (Andreas Johnson, Victor Stjernborg).

Andra perioden: 2–0 (36.26) Lars Bryggman (Pär Lindholm, Andreas Johnson), 3–0 (39.56) Andreas Johnson (Max Krogdahl, Emil Djuse).

Tredje perioden: 4–0 (47.26) Oscar Lindberg (Rickard Hugg, Jonathan Johnson), 5–0 (52.45) Jonathan Johnson (Oscar Lindberg, Pontus Johansson).

Ställning i serien: Skellefteå AIK–Luleå 2–0

Nästa match:

11 april, 15.15, Luleå–Skellefteå AIK