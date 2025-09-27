Skellefteå AIK J20 vann i förlängningen mot Mora

Seger för Skellefteå AIK J20 med 6–5 efter förlängning

Skellefteå AIK J20:s Linus Debou Rudslätt tvåmålsskytt

Viktor Klingsell avgjorde för Skellefteå AIK J20

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Skellefteå AIK J20 avgöra den jämna matchen borta mot Mora i U20 nationell norra. Slutresultatet blev 5–6 (1–1, 2–1, 2–3, 0–1). Stor matchhjälte i förlängningen blev Viktor Klingsell som gjorde det avgörande målet.

Linus Debou Rudslätt tvåmålsskytt för Skellefteå AIK J20

Första perioden var jämn. Skellefteå AIK J20 inledde bäst och tog ledningen genom Noel Nyberg efter 8.40, men Mora kvitterade genom Joel Abrahamsson i slutet av perioden. Mora spelade bäst i andra perioden som laget vann och ställningen efter två perioder var 3–2.

Skellefteå AIK J20 vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 3–2 till 3–5 i tredje perioden.

Mora reducerade och kvitterade till 5–5 genom Joel Abrahamsson och Vincent Sandberg med knappt två minuter kvar att spela. Det sista målet kom med 1.32 kvar att spela. Matchvinnare för bortalaget Skellefteå AIK J20 blev Viktor Klingsell som 3.05 in i förlängningen satte det avgörande 6–5-målet.

Theo Landström och Viktor Klingsell gjorde ett mål och tre assist var för Skellefteå AIK J20. Moras Joel Abrahamsson gjorde fyra mål för Mora och Colin Wetterberg hade tre assists.

Skellefteå AIK J20 tog hem lagens senaste möte med 4–2 i Smidjegrav Arena.

I nästa match, söndag 28 september, har Mora Luleå hemma i Smidjegrav Arena 12.00, medan Skellefteå AIK J20 spelar borta mot Leksand 11.00.

Mora–Skellefteå AIK J20 5–6 (1–1, 2–1, 2–3, 0–1)

U20 nationell norra, Smidjegrav Arena

Första perioden: 0–1 (8.40) Noel Nyberg (Johan Stenberg, Tim Dahlgren), 1–1 (18.00) Joel Abrahamsson (Colin Wetterberg, Romeo Edvardsen Sörensen).

Andra perioden: 2–1 (28.33) Joel Abrahamsson, 2–2 (30.15) Linus Debou Rudslätt (Viktor Klingsell, Theo Landström), 3–2 (39.55) Joel Abrahamsson (Pavol Moravek, Colin Wetterberg).

Tredje perioden: 3–3 (41.39) Theo Landström (Viktor Klingsell), 3–4 (48.16) Felix Bergström (Elis Hansson, Vilmer Ekblad), 3–5 (51.52) Linus Debou Rudslätt (Viktor Klingsell, Theo Landström), 4–5 (54.59) Joel Abrahamsson (Romeo Edvardsen Sörensen, Victor Engebråten Kopperstad), 5–5 (58.28) Vincent Sandberg (Laban Persson, Colin Wetterberg).

Förlängning: 5–6 (63.05) Viktor Klingsell (Theo Landström, Noel Ingelsson).

Nästa match:

Mora: Luleå HF, hemma, 28 september

Skellefteå AIK J20: Leksand, borta, 28 september