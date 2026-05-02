Skellefteå AIK är svenska mästare – vann mot Rögle

Skellefteå AIK segrade – 7–3 mot Rögle

Det blev seger mot Rögle på hemmaplan med 7–3 (2–2, 2–0, 3–1) och därmed står det klart att Skellefteå AIK är svenska mästare. Skellefteå AIK vann SM-finalen herr med 4-1 i matcher.

Rögle tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av bara två minuter.

Skellefteå AIK reducerade och kvitterade till 2–2 genom Oscar Lindberg och Mikkel Aagaard.

Laget tog ledningen redan efter efter 3.58 i andra perioden genom Viktor Grahn efter pass från Emil Djuse. Efter 8.51 i andra perioden slog Oliver Okuliar till på pass av Valter Lindberg och gjorde 4–2.

10.04 in i tredje perioden fick Oliver Okuliar utdelning återigen på pass av Pär Lindholm och Valter Lindberg och ökade ledningen. 11.22 in i perioden satte Mark Friedman pucken på nytt framspelad av Lukas Ekeståhl-Jonsson och Fredrik Olofsson och reducerade. Men mer än så orkade Rögle inte med. Efter 16.55 slog Victor Stjernborg till på pass av Max Krogdahl och Linus Söderström och ökade ledningen för Skellefteå AIK. Målet var Victor Stjernborgs femte i SM-finalen herr.

Efter 17.50 nätade Rickard Hugg och ökade ledningen för Skellefteå AIK. Det fastställde slutresultatet till 7–3.

Skellefteå AIK–Rögle 7–3 (2–2, 2–0, 3–1)

SM-finalen herr

Första perioden: 0–1 (7.14) Mark Friedman (Isac Solberg, Linus Sandin), 0–2 (9.22) Lubos Horky (Fredrik Olofsson, Lukas Ekeståhl-Jonsson), 1–2 (16.25) Oscar Lindberg (Jonathan Johnson, Mikkel Aagaard), 2–2 (19.57) Mikkel Aagaard (Oscar Lindberg, Jonathan Pudas).

Andra perioden: 3–2 (23.58) Viktor Grahn (Emil Djuse), 4–2 (28.51) Oliver Okuliar (Valter Lindberg).

Tredje perioden: 5–2 (50.04) Oliver Okuliar (Pär Lindholm, Valter Lindberg), 5–3 (51.22) Mark Friedman (Lukas Ekeståhl-Jonsson, Fredrik Olofsson), 6–3 (56.55) Victor Stjernborg (Max Krogdahl, Linus Söderström), 7–3 (57.50) Rickard Hugg.

Utvisningar, Skellefteå AIK: 3×2 min. Rögle: 2×2 min.

Skott: 32–21 (11–10, 11–1, 10–10)

Slutresultat i serien: Skellefteå AIK–Rögle 4–1 (bäst av 7)