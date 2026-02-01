SK Lejon vann på bortaplan mot Ånge

SK Lejon vann med 9–7 mot Ånge

Jack Meier-Tomassen gjorde tre mål för SK Lejon

Leo Lindahl avgjorde för SK Lejon

Det blev SK Lejon som vann på bortaplan mot Ånge i U20 region norr fortsättning herr. 7–9 (0–2, 5–5, 2–2) slutade matchen på söndagen.

SK Lejons Jack Meier-Tomassen tremålsskytt

SK Lejon tog ledningen efter 15.13 genom Jack Meier-Tomassen framspelad av Conrad Hedblad. Laget gjorde också 0–2 alldeles i slutsekunderna av första perioden genom Max Lundström på pass av Erik Blancher.

Andra perioden slutade 5–5 och ställningen efter två perioder var 5–7.

Tredje perioden slutade 2–2 och SK Lejon vann matchen med 9–7.

Ånges Rolands Ramutis stod för tre mål och ett assist och Kristers Korbans gjorde tre mål. Alfred Nilzon hade tre assists och Jack Meier-Tomassen gjorde tre mål för för SK Lejon.

Ånge har en vinst och fyra förluster och 24–29 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan SK Lejon har två vinster och tre förluster och 23–33 i målskillnad.

Lagens första möte för säsongen vann Ånge med 8–4.

Nästa motstånd för Ånge är Kiruna. Lagen möts lördag 14 februari 12.30 i Lombiahallen. SK Lejon tar sig an Brooklyn hemma onsdag 4 februari 19.30.

Ånge–SK Lejon 7–9 (0–2, 5–5, 2–2)

U20 region norr fortsättning herr, Kastbergshallen

Första perioden: 0–1 (15.13) Jack Meier-Tomassen (Conrad Hedblad), 0–2 (19.59) Max Lundström (Erik Blancher).

Andra perioden: 1–2 (21.17) Rolands Ramutis (Lancelot Lundberg, Matus Kuzma), 1–3 (22.47) Loui Håkansson (Viktor Selin, Charlie Håkansson), 2–3 (23.22) Kristers Korbans (Matus Kuzma), 3–3 (25.28) Casey Hooker-Owén (Olle Edler, Vladislavs Kosinskis), 4–3 (27.05) Rolands Ramutis, 4–4 (28.55) Jack Meier-Tomassen (Alfred Nilzon), 4–5 (34.40) John Kempe (Kevin Hollström, Alfred Nilzon), 4–6 (36.01) Mille Morén (Viktor Selin, Loui Håkansson), 4–7 (38.36) Knut Bystedt (Alfred Nilzon), 5–7 (39.19) Rolands Ramutis (Hampus Häggblom, Ricards Skragis).

Tredje perioden: 6–7 (42.21) Kristers Korbans (Rolands Ramutis, Jaroslavs Cirkins), 6–8 (44.18) Leo Lindahl (John Kempe, Kevin Hollström), 7–8 (46.07) Kristers Korbans (Jaroslavs Cirkins, Ricards Skragis), 7–9 (47.02) Jack Meier-Tomassen (Max Lundström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ånge: 1-0-4

SK Lejon: 2-1-2

Nästa match:

Ånge: Kiruna IF, borta, 14 februari 12.30

SK Lejon: Brooklyn Tigers HF, hemma, 4 februari 19.30