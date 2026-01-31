SK Lejon vann mot Njurunda

SK Lejon vann med 7–3 mot Njurunda

Jack Meier-Tomassen med tre mål för SK Lejon

Alfred Nilzon matchvinnare för SK Lejon

SK Lejon segrade på bortaplan i Modin & Zetterberg Hallen mot Njurunda i U20 region norr fortsättning herr. 3–7 (0–0, 2–5, 1–2) slutade matchen på lördagen.

I och med detta har Njurunda fyra förluster i rad.

Jack Meier-Tomassen tremålsskytt för SK Lejon

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

SK Lejon var vassast i andra perioden som laget vann klart och ställningen efter två perioder var 2–5.

SK Lejon gjorde dock två snabba mål i tredje perioden och gick från 2–5 till 2–7, båda målen av Jack Meier-Tomassen och punkterade matchen.

William Häggkvist reducerade förvisso men närmare än 3–7 kom inte Njurunda. SK Lejon tog därmed en säker seger.

Jack Meier-Tomassen gjorde tre mål för SK Lejon. Reinis Mednis gjorde ett mål och totalt tre poäng för Njurunda.

När lagen senast möttes vann Lejon med 5–1.

I nästa match, söndag 1 februari möter Njurunda Piteå hemma i Modin & Zetterberg Hallen 13.30 medan SK Lejon spelar borta mot Ånge 12.00.

Njurunda–SK Lejon 3–7 (0–0, 2–5, 1–2)

U20 region norr fortsättning herr, Modin & Zetterberg Hallen

Andra perioden: 0–1 (20.17) Alfred Nilzon (Kevin Hollström), 1–1 (22.38) Reinis Mednis (Max Nordlander, Malte Backström), 1–2 (29.30) Jack Meier-Tomassen (Conrad Hedblad), 1–3 (29.43) Viktor Selin (Loui Håkansson), 1–4 (30.29) Alfred Nilzon (Kevin Hollström), 1–5 (37.08) Mille Morén (Knut Bystedt, Loui Håkansson), 2–5 (39.42) Adrian Sundberg (Reinis Mednis).

Tredje perioden: 2–6 (47.35) Jack Meier-Tomassen (Mille Morén), 2–7 (48.00) Jack Meier-Tomassen (Alvin Bergqvist, Max Lundström), 3–7 (56.35) William Häggkvist (Gustavs Burkits, Reinis Mednis).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Njurunda: 1-1-3

SK Lejon: 2-1-2

Nästa match:

Njurunda: Piteå HC, hemma, 1 februari 13.30

SK Lejon: Ånge IK, borta, 1 februari 12.00