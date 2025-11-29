SK Lejon U18:s starka svit mot Kiruna IF U18 fortsätter

SK Lejon U18 vann med 9–3 mot Kiruna IF U18

SK Lejon U18:s tionde seger på de senaste tio matcherna

Max Lundström matchvinnare för SK Lejon U18

Kiruna IF U18 har varit lite av ett drömmotstånd för SK Lejon U18. På lördagen tog SK Lejon U18 ännu en seger borta mot Kiruna IF U18. Matchen i U18 division 1 norra A herr slutade hela 9–3 (2–0, 3–0, 4–3). Det var SK Lejon U18:s fjärde raka seger mot Kiruna IF U18.

Därmed har SK Lejon U18 vunnit tio matcher i rad i U18 division 1 norra A herr.

Sunderby SK U18 nästa för SK Lejon U18

Edward Nilsson gjorde 1–0 till SK Lejon U18 efter 7.40 framspelad av Alvin Bergqvist och Ludvig Eklund.

Efter 18.44 ökade också ledningen när laget gjorde 0–2 när Eddie Furtenback hittade rätt efter förarbete av Max Lundström och Milton Linder.

Även i andra perioden var SK Lejon U18 starkast och gick från 0–2 till 0–5 genom mål av Pontus Karbin, Max Lundström och Eddie Furtenback.

SK Lejon U18 vann också tredje perioden 3–4 och matchen med hela 9–3.

Eddie Furtenback och Max Lundström gjorde två mål och tre assist var för SK Lejon U18.

Kiruna IF U18 har två vinster och tre förluster och 20–27 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Kiruna IF U18 på sjunde plats och SK Lejon U18 i serieledning.

När lagen möttes senast vann SK Lejon med 12–0.

Nästa motstånd för Kiruna IF U18 är Brooklyn Tigers UHF U18. Lagen möts lördag 6 december 14.00 i Lulebohallen. SK Lejon U18 tar sig an Sunderby SK U18 hemma onsdag 10 december 19.30.

Kiruna IF U18–SK Lejon U18 3–9 (0–2, 0–3, 3–4)

U18 division 1 norra A herr, Lombiahallen

Första perioden: 0–1 (7.40) Edward Nilsson (Alvin Bergqvist, Ludvig Eklund), 0–2 (18.44) Eddie Furtenback (Max Lundström, Milton Linder).

Andra perioden: 0–3 (22.35) Pontus Karbin (Milton Linder, Ville Parpala), 0–4 (28.18) Max Lundström (Conrad Hedblad, Eddie Furtenback), 0–5 (37.17) Eddie Furtenback (Conrad Hedblad, Max Lundström).

Tredje perioden: 1–5 (43.36) William Jakobsson (Alvin Taivalsaari, Hugo Karlström), 1–6 (45.56) Ludvig Eklund (Filip Forsell, Edward Nilsson), 1–7 (46.48) Jonathan Tikkanen (Leo Lindahl, Alvin Bergqvist), 1–8 (48.32) Max Lundström (Conrad Hedblad, Eddie Furtenback), 1–9 (54.24) Conrad Hedblad (Max Lundström, Eddie Furtenback), 2–9 (55.40) Alvin Taivalsaari (Mille Fredriksson), 3–9 (59.10) Simon Holmblad (Mille Fredriksson, William Jakobsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kiruna IF U18: 2-0-3

SK Lejon U18: 5-0-0

Nästa match:

Kiruna IF U18: Brooklyn Tigers UHF, borta, 6 december

SK Lejon U18: Sunderby SK div 1, hemma, 10 december