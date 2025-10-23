SK Lejon U18 utklassade Sunderby SK U18 på bortaplan

SK Lejon U18 vann med 7–1 mot Sunderby SK U18

SK Lejon U18:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

SK Lejon U18:s Eddie Furtenback tvåmålsskytt

SK Lejon U18 dominerade stort när laget vann på bortaplan mot Sunderby SK U18 i U18 division 1 norra A herr med hela 7–1 (1–0, 3–1, 3–0).

Segern var SK Lejon U18:s sjunde på de senaste åtta matcherna.

Max Lundström blev matchvinnare

Joel Mäkitalo gjorde 1–0 till SK Lejon U18 efter 8.38 assisterad av Kevin Hollström och Pontus Karbin. SK Lejon U18 stod därefter för tre raka mål i andra perioden när laget gick från 0–1 till 0–4.

Sunderby SK U18 reducerade dock till 1–4 genom Jacob Forsström efter 19.59 av perioden. SK Lejon U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–1. Målen i sista perioden gjordes av Eddie Furtenback, som gjorde två mål, och Knut Westermark.

SK Lejon U18:s Eddie Furtenback stod för fyra poäng, varav två mål, Pontus Karbin hade tre assists och Kevin Hollström gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Den 10 december möts lagen återigen, då i Skellefteå Kraft Arena.

I nästa omgång har Sunderby SK U18 Haparanda hemma i Sunderby Ishall, onsdag 29 oktober 19.30. SK Lejon U18 spelar hemma mot Kalix U18 tisdag 28 oktober 19.30.

Sunderby SK U18–SK Lejon U18 1–7 (0–1, 1–3, 0–3)

U18 division 1 norra A herr, Sunderby Ishall

Första perioden: 0–1 (8.38) Joel Mäkitalo (Kevin Hollström, Pontus Karbin).

Andra perioden: 0–2 (24.24) Max Lundström (Eddie Furtenback, Conrad Nilzon), 0–3 (25.29) Kevin Hollström (Pontus Karbin, Joel Mäkitalo), 0–4 (36.07) Conrad Nilzon (Eddie Furtenback, Milo Bergkvist), 1–4 (39.59) Jacob Forsström (William Lidhammar, Isak Nordmark).

Tredje perioden: 1–5 (40.30) Eddie Furtenback (Knut Westermark, Filip Forsell), 1–6 (49.25) Eddie Furtenback (Max Lundström, Filip Forsell), 1–7 (49.43) Knut Westermark (Kevin Hollström, Pontus Karbin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sunderby SK U18: 3-0-2

SK Lejon U18: 4-0-1

Nästa match:

Sunderby SK U18: HaparandaTornio UHC, hemma, 29 oktober

SK Lejon U18: Kalix HC, hemma, 28 oktober