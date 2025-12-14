SK Lejon U18 segrade i toppmötet mot Kalix U18

SK Lejon U18 vann med 10–2 mot Kalix U18

SK Lejon U18:s tionde seger på de senaste tio matcherna

Kevin Hollström matchvinnare för SK Lejon U18

Det var toppmatch i U18 division 1 norra A herr under söndagen när Kalix U18 tog emot andraplacerade SK Lejon U18. SK Lejon U18 vann matchen med 10–2 (1–0, 6–1, 3–1).

Kalix U18–SK Lejon U18 – mål för mål

Kevin Hollström gav gästande SK Lejon U18 ledningen efter 8.27.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med hela 1–6 och ställningen efter två perioder var 1–7.

SK Lejon U18 vann också tredje perioden 1–3 och matchen med hela 10–2.

SK Lejon U18:s Max Lundström stod för fem poäng, varav tre mål, Conrad Hedblad hade fyra assists, Eddie Furtenback gjorde ett mål och två assist och Kevin Hollström gjorde tre mål.

När lagen senast möttes vann SK Lejon med 6–0.

Kalix U18–SK Lejon U18 2–10 (0–1, 1–6, 1–3)

U18 division 1 norra A herr, Part Arena

Första perioden: 0–1 (8.27) Kevin Hollström.

Andra perioden: 0–2 (20.43) Eddie Furtenback (Max Lundström, Conrad Hedblad), 0–3 (23.30) Kevin Hollström (Milton Linder, Conrad Hedblad), 0–4 (24.50) Ludvig Eklund (Edward Nilsson), 0–5 (27.57) Kevin Hollström (Joel Mäkitalo), 0–6 (30.42) Milton Linder (Max Lundström), 0–7 (38.35) Max Lundström (Eddie Furtenback, Conrad Hedblad), 1–7 (39.59) Tommi Tukia (Samuel Lidström, John Lundberg).

Tredje perioden: 2–7 (44.46) Tommi Tukia, 2–8 (48.08) Max Lundström (Conrad Hedblad, Leo Lindahl), 2–9 (48.14) Max Lundström (Eddie Furtenback), 2–10 (54.27) Pontus Karbin (Jonathan Tikkanen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalix U18: 2-0-3

SK Lejon U18: 5-0-0