SK Lejon U18 ny serieledare – segrade i toppmötet med Brooklyn Tigers HF U18

SK Lejon U18 vann med 8–4 mot Brooklyn Tigers HF U18

SK Lejon U18:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Ludvig Eklund tremålsskytt för SK Lejon U18

SK Lejon U18 är serieledare i U18 division 1 norra A herr efter att ha besegrat Brooklyn Tigers HF U18 i toppmötet på bortaplan på fredagen. Matchen slutade 4–8 (1–1, 1–3, 2–4). Tidigare serieledaren Brooklyn Tigers HF U18 petas därmed ner som tvåa i tabellen.

SK Lejon U18 tog sin nionde seger i rad i serien medan Brooklyn Tigers HF U18 efter sju raka segrar nu förlorade.

Ludvig Eklund med tre mål för SK Lejon U18

Brooklyn Tigers HF U18 tog ledningen efter 16 minuters spel genom Elias Gunnarfeldt framspelad av Elias Engman.

SK Lejon U18 kvitterade när Ludvig Eklund slog till assisterad av Milton Linder och Mille Morén efter 17.17.

SK Lejon U18 tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 1–2 efter 2.43 genom Conrad Hedblad och gick upp till 1–3 innan Brooklyn Tigers HF U18 svarade.

I periodpausen hade SK Lejon U18 ledningen med 2–4.

SK Lejon U18 hade övertaget även i tredje perioden. Laget vann perioden och matchen med 8–4.

SK Lejon U18:s Eddie Furtenback hade fem assists, Max Lundström stod för tre poäng, varav två mål, Conrad Hedblad gjorde två mål och spelade fram till ett mål och Ludvig Eklund gjorde tre mål. Elias Engman hade tre assists för Brooklyn Tigers HF U18 och Elias Gunnarfeldt gjorde tre mål.

Säsongens första möte lagen emellan vann Brooklyn Tigers HF med 5–4.

I nästa match möter Brooklyn Tigers HF U18 Sunderby SK U18 borta på torsdag 4 december 19.30. SK Lejon U18 möter Kiruna IF U18 lördag 29 november 11.30 borta.

Brooklyn Tigers HF U18–SK Lejon U18 4–8 (1–1, 1–3, 2–4)

U18 division 1 norra A herr, Lulebohallen

Första perioden: 1–0 (16.08) Elias Gunnarfeldt (Elias Engman), 1–1 (17.17) Ludvig Eklund (Milton Linder, Mille Morén).

Andra perioden: 1–2 (22.43) Conrad Hedblad (Max Lundström, Eddie Furtenback), 1–3 (26.03) Kevin Hollström (Eddie Furtenback), 2–3 (32.15) Elias Gunnarfeldt (Gustav Björk, Elias Engman), 2–4 (39.53) Ludvig Eklund (Milo Bergkvist, Ville Parpala).

Tredje perioden: 2–5 (42.10) Ludvig Eklund (Mille Morén, Edward Nilsson), 3–5 (43.35) Elias Gunnarfeldt (Elias Engman, Mattis Nylén), 3–6 (45.55) Max Lundström (Eddie Furtenback, Conrad Nilzon), 4–6 (53.20) Joel Isaksson (Alfred Niemi, Ebbe Kjellgren), 4–7 (56.16) Max Lundström (Conrad Hedblad, Eddie Furtenback), 4–8 (59.57) Conrad Hedblad (Eddie Furtenback, Milo Bergkvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brooklyn Tigers HF U18: 4-0-1

SK Lejon U18: 5-0-0

Nästa match:

Brooklyn Tigers HF U18: Sunderby SK div 1, borta, 4 december

SK Lejon U18: Kiruna IF, borta, 29 november