SK Iron Hockey vann toppmötet borta mot Norrtälje IK U18

SK Iron Hockey vann med 4–3 mot Norrtälje IK U18

SK Iron Hockeys sjätte seger på de senaste sju matcherna

Albin Jansson matchvinnare för SK Iron Hockey

Två topplag möttes i U18 Div 1 östra A herr under söndagen när Norrtälje IK U18 tog emot andraplacerade SK Iron Hockey. SK Iron Hockey vann matchen med 4–3 (2–0, 1–2, 1–1).

Segern var SK Iron Hockeys sjätte på de senaste sju matcherna, och fjärde raka segern på bortaplan.

Norrtälje IK U18–SK Iron Hockey – mål för mål

Gästerna SK Iron Hockey startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 2.03 slog Sigge Hedblom till.

Men redan efter 3.32 slog Albin Jansson till framspelad av Anton Hedberg och ökade ledningen till 0–2.

Norrtälje IK U18 reducerade dock till 1–2 genom Kimi Blomstedt tidigt i andra perioden av perioden.

Efter 14.19 gjorde SK Iron Hockey 1–3 genom Sigge Hedblom som gjorde sitt andra mål och tog ett rejält grepp om matchen.

Norrtälje IK U18 gjorde 2–3 genom Casper Sjölund med 4.42 kvar att spela av perioden.

7.21 in i tredje perioden slog Albin Jansson till på nytt på pass av Elton Gälman och ökade ledningen.

13.41 in i perioden fick August Alebark utdelning framspelad av Hannes Blomstedt och Joshua Griffin och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Norrtälje IK U18.

Båda lagen har nu fyra vinster och en förlust på de senaste fem matcherna, Norrtälje IK U18 med 30–17 och SK Iron Hockey med 23–12 i målskillnad. Det här var SK Iron Hockeys andra uddamålsseger.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Norrtälje IK U18 på tredje plats och SK Iron Hockey på andra plats.

När lagen möttes senast vann SK Iron Hockey med 5–1.

Norrtälje IK U18 tar sig an IFK Österåker Hockey i nästa match borta torsdag 27 november 19.00. SK Iron Hockey möter Järfälla HC hemma söndag 30 november 18.00.

Norrtälje IK U18–SK Iron Hockey 3–4 (0–2, 2–1, 1–1)

U18 Div 1 östra A herr, Roslagens Sparbank Arena

Första perioden: 0–1 (2.03) Sigge Hedblom, 0–2 (3.32) Albin Jansson (Anton Hedberg).

Andra perioden: 1–2 (22.18) Kimi Blomstedt, 1–3 (34.19) Sigge Hedblom (Anton Hedberg, Elton Gälman), 2–3 (35.18) Casper Sjölund (Hannes Blomstedt).

Tredje perioden: 2–4 (47.21) Albin Jansson (Elton Gälman), 3–4 (53.41) August Alebark (Hannes Blomstedt, Joshua Griffin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Norrtälje IK U18: 4-0-1

SK Iron Hockey: 4-0-1

Nästa match:

Norrtälje IK U18: IFK Österåker Hockey, borta, 27 november

SK Iron Hockey: Järfälla HC, hemma, 30 november