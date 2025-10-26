SK Iron Hockey vann på bortaplan mot Hässelby Kälvesta HC U18

SK Iron Hockey-seger med 6–2 mot Hässelby Kälvesta HC U18

SK Iron Hockeys fjärde seger på de senaste fem matcherna

Alex Eriksson matchvinnare för SK Iron Hockey

SK Iron Hockey vann mötet med Hässelby Kälvesta HC U18 borta med 6–2 (2–0, 3–1, 1–1) på söndagen i U18 Div 1 östra A herr.

Segern var SK Iron Hockeys fjärde på de senaste fem matcherna.

I och med detta har Hässelby Kälvesta HC U18 fyra förluster i rad.

Hässelby Kälvesta HC U18–SK Iron Hockey – mål för mål

SK Iron Hockey tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Hässelby Kälvesta HC U18 reducerade dock till 1–2 genom Liam Lööf tidigt i andra perioden av perioden.

SK Iron Hockey stod därefter för tre raka mål i när laget gick från 1–2 till 1–5. Hässelby Kälvesta HC U18 gjorde 2–5 genom Dante Brienesse tidigt i tredje perioden och gav visst liv till matchen igen av matchen.

SK Iron Hockey kunde dock avgöra till 2–6 efter 1.38 i tredje perioden genom Edvin Helenius.

Hässelby Kälvesta HC U18 har nu en poäng efter fyra spelade matcher medan SK Iron Hockey har tolv poäng efter fem matcher.

Lagen spelar mot varandra igen den 7 december i Lindbergs Arena.

Hässelby Kälvesta HC U18 tar sig an Järfälla HC i nästa match hemma torsdag 6 november 19.00. SK Iron Hockey möter samma dag 19.45 IFK Österåker Hockey hemma.

Hässelby Kälvesta HC U18–SK Iron Hockey 2–6 (0–2, 1–3, 1–1)

U18 Div 1 östra A herr, Reliable Arena

Första perioden: 0–1 (7.13) Edvin Helenius (Anton Nilsson), 0–2 (17.37) Alex Eriksson (Elis Dagerus, Johannes Lundström).

Andra perioden: 1–2 (21.14) Liam Lööf (Leo Borelius, Cristian Matei), 1–3 (21.34) Alex Eriksson, 1–4 (30.24) Johannes Lundström, 1–5 (37.52) Albin Jansson (Elton Gälman, Gustav Frank).

Tredje perioden: 2–5 (40.51) Dante Brienesse, 2–6 (41.38) Edvin Helenius (Anton Nilsson, Louis Conze).

Nästa match:

Hässelby Kälvesta HC U18: Järfälla HC, hemma, 6 november

SK Iron Hockey: IFK Österåker Hockey, hemma, 6 november