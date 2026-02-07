SK Iron Hockey upp i topp efter trepoängare mot Nyköpings SK 2 U18

SK Iron Hockey segrade – 7–0 mot Nyköpings SK 2 U18

SK Iron Hockeys åttonde seger på de senaste tio matcherna

Filip Fredriksson matchvinnare för SK Iron Hockey

Tack vare 7–0 (3–0, 4–0, 0–0) borta mot Nyköpings SK 2 U18 är SK Iron Hockey ny serieledare i U18 division 1 östra B fortsättningsserie. Laget ligger på samma poäng som tvåan Trångsund men toppar tabellen. Trångsund har dock en match mindre spelad. Nyköpings SK 2 U18 ligger på åttonde plats i tabellen.

Segern var SK Iron Hockeys åttonde på de senaste tio matcherna.

Resultatet innebär att Nyköpings SK 2 U18 nu har sex förluster i rad.

Nyköpings SK 2 U18–SK Iron Hockey – mål för mål

SK Iron Hockey stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

Även i andra perioden var SK Iron Hockey starkast och gick från 0–3 till 0–7 genom mål av Viggo Lindström, Anton Hedberg, Hugo Rundblad och Albin Jansson.

I tredje perioden höll SK Iron Hockey i sin 7–0-ledning och vann.

Albin Jansson gjorde ett mål för SK Iron Hockey och spelade fram till tre mål, Sigge Hedblom hade tre assists och Viggo Lindström stod för tre poäng, varav ett mål.

Noteras kan att Nyköpings SK 2 U18 sedan den 17 januari har tappat sex placeringar i tabellen.

När lagen senast möttes vann Iron med 2–1.

Nästa motstånd för Nyköpings SK 2 U18 är Hässelby Kälvesta HC U18. Lagen möts torsdag 12 februari 19.30 i Reliable Arena. SK Iron Hockey tar sig an Hässelby Kälvesta HC U18 hemma söndag 15 februari 16.00.

Nyköpings SK 2 U18–SK Iron Hockey 0–7 (0–3, 0–4, 0–0)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Stora Hallen

Första perioden: 0–1 (1.06) Filip Fredriksson (Anton Nilsson, Elis Dagerus), 0–2 (10.38) Johannes Lundström (Lucas Pettersson), 0–3 (13.42) Edvin Helenius (Albin Jansson, Sigge Hedblom).

Andra perioden: 0–4 (20.30) Viggo Lindström (Sigge Hedblom, Hugo Rundblad), 0–5 (23.20) Anton Hedberg (Albin Jansson, Viggo Lindström), 0–6 (31.01) Hugo Rundblad (Albin Jansson, Anton Hedberg), 0–7 (39.59) Albin Jansson (Viggo Lindström, Sigge Hedblom).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nyköpings SK 2 U18: 0-1-4

SK Iron Hockey: 3-0-2

Nästa match:

Nyköpings SK 2 U18: Hässelby Kälvesta HC, borta, 12 februari 19.30

SK Iron Hockey: Hässelby Kälvesta HC, hemma, 15 februari 16.00