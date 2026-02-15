SK Iron Hockey upp i topp efter trepoängare mot Hässelby Kälvesta HC U18

SK Iron Hockey vann med 9–2 mot Hässelby Kälvesta HC U18

SK Iron Hockeys åttonde seger på de senaste tio matcherna

Johannes Lundström matchvinnare för SK Iron Hockey

Tack vare 9–2 (4–1, 0–1, 5–0) hemma mot Hässelby Kälvesta HC U18 är SK Iron Hockey ny serieledare i U18 division 1 östra B fortsättningsserie. Laget ligger på samma poäng som tvåan Trångsund men toppar tabellen. Trångsund har dock en match mindre spelad. För Hässelby Kälvesta HC U18 betyder resultatet att man är på nionde plats i tabellen.

Det var SK Iron Hockeys fjärde raka seger mot Hässelby Kälvesta HC U18.

Segern var SK Iron Hockeys åttonde på de senaste tio matcherna.

Värmdö HC 2 nästa för SK Iron Hockey

I första perioden var det SK Iron Hockey som var vassast. Laget vann perioden klart med 4–1.

Efter 17.32 i andra perioden nätade Sebastian Nyberg på pass av Zebastian Sekulic och Viktor Borelius och reducerade åt Hässelby Kälvesta HC U18.

SK Iron Hockey fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 9–2. Målen i sista perioden gjordes av Alex Eriksson, Hugo Rundblad, Albin Jansson, Johannes Lundström och Filip Fredriksson.

Albin Jansson och Johannes Lundström gjorde två mål och tre assist var för SK Iron Hockey.

Det här var fjärde mötet mellan SK Iron Hockey och Hässelby Kälvesta HC U18 den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har SK Iron Hockey vunnit.

I nästa match möter SK Iron Hockey Värmdö HC 2 borta på onsdag 25 februari 20.00. Hässelby Kälvesta HC U18 möter Trångsunds IF U18 torsdag 19 februari 20.00 borta.

SK Iron Hockey–Hässelby Kälvesta HC U18 9–2 (4–1, 0–1, 5–0)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Lindbergs Arena

Första perioden: 1–0 (4.32) Alex Eriksson (Johannes Lundström, Elis Dagerus), 1–1 (11.23) Leo Borelius (Alvin Wester), 2–1 (11.31) Hugo Rundblad (Albin Jansson, Ernst Pentler), 3–1 (12.31) Johannes Lundström (Hugo Rundblad), 4–1 (15.52) Albin Jansson.

Andra perioden: 4–2 (37.32) Sebastian Nyberg (Zebastian Sekulic, Viktor Borelius).

Tredje perioden: 5–2 (41.58) Johannes Lundström (Viggo Lindström, Alex Eriksson), 6–2 (44.16) Albin Jansson (Anton Hedberg), 7–2 (51.43) Hugo Rundblad (Albin Jansson, Ernst Pentler), 8–2 (53.59) Filip Fredriksson (Johannes Lundström, Albin Jansson), 9–2 (57.30) Alex Eriksson (Johannes Lundström, Louis Conze).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SK Iron Hockey: 3-0-2

Hässelby Kälvesta HC U18: 0-0-5

Nästa match:

SK Iron Hockey: Värmdö HC 2, borta, 25 februari 20.00

Hässelby Kälvesta HC U18: Trångsunds IF, borta, 19 februari 20.00