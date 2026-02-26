SK Iron Hockey tog enkel seger mot Wings Arlanda

SK Iron Hockey-seger med 7–0 mot Wings Arlanda

SK Iron Hockeys femte seger på de senaste sex matcherna

Hugo Rundblad gjorde två mål för SK Iron Hockey

SK Iron Hockey vann på hemmaplan mot Wings Arlanda i U18 division 1 östra B fortsättningsserie med hela 7–0 (4–0, 2–0, 1–0).

Wings Arlandas tränare Jörgen Blomqvist tyckte så här om matchen:

– Största problemet är att vi inte får in pucken. Vi spelar bra stora delar av matchen. Men Iron är det vassare laget idag. Vi blir lite passiva i egen zon och det ger Iron fördelar. Rättvis seger, men jag tyckte nog vi förtjänade några mål.

Det här innebär att SK Iron Hockey nu har fem segrar i följd i U18 division 1 östra B fortsättningsserie.

Alex Eriksson gjorde avgörande målet

SK Iron Hockey stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 4–0 på bara 4.46.

Efter 9.37 i andra perioden slog Ludwig Våhlin till framspelad av Alex Eriksson och gjorde 5–0. Lucas Pettersson gjorde dessutom 6–0 efter 16.58 på pass av Johannes Lundström och Alex Eriksson.

Till slut kom också 7–0 genom Hugo Rundblad efter pass från Albin Jansson efter 36 sekunder i tredje perioden.

Alex Eriksson gjorde ett mål för SK Iron Hockey och spelade dessutom fram till två mål.

Med tre omgångar kvar är SK Iron Hockey på andra plats i tabellen medan Wings Arlanda är på sjätte plats.

När lagen möttes senast vann Iron med 11–7.

I nästa omgång har SK Iron Hockey Norrtälje IK U18 hemma i Lindbergs Arena, söndag 1 mars 16.00. Wings Arlanda spelar borta mot Mälarö Hockey U18 onsdag 4 mars 19.30.

SK Iron Hockey–Wings Arlanda 7–0 (4–0, 2–0, 1–0)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Lindbergs Arena

Första perioden: 1–0 (14.11) Alex Eriksson (Johannes Lundström, Filip Fredriksson), 2–0 (15.59) Viggo Fröberg (Louis Conze, Gustav Frank), 3–0 (17.28) Hugo Rundblad (Viggo Fröberg, Anton Nilsson), 4–0 (18.57) Albin Jansson.

Andra perioden: 5–0 (29.37) Ludwig Våhlin (Alex Eriksson), 6–0 (36.58) Lucas Pettersson (Johannes Lundström, Alex Eriksson).

Tredje perioden: 7–0 (40.36) Hugo Rundblad (Albin Jansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SK Iron Hockey: 5-0-0

Wings Arlanda: 1-0-4

Nästa match:

SK Iron Hockey: Norrtälje IK, hemma, 1 mars 16.00

Wings Arlanda: Mälarö Hockeyförening, borta, 4 mars 19.30