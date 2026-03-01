SK Iron Hockey segrade i toppmötet mot Norrtälje IK U18

SK Iron Hockey vann med 5–4 efter förlängning

SK Iron Hockey tog en stark seger på hemmaplan när man vann mot Norrtälje IK U18 i U18 division 1 östra B fortsättningsserie på söndagen med 5–4 efter förlängning. En viktig seger i toppen av tabellen.

SK Iron Hockey tog därmed fjärde raka seger mot just Norrtälje IK U18.

Därmed har SK Iron Hockey vunnit sex matcher i rad i U18 division 1 östra B fortsättningsserie.

Trångsunds IF U18 nästa för SK Iron Hockey

Det här betyder att SK Iron Hockey ligger kvar på andra plats i tabellen och Norrtälje IK U18 på tredje plats.

I nästa match möter SK Iron Hockey Trångsunds IF U18 borta på torsdag 5 mars 20.00. Norrtälje IK U18 möter Mälarö Hockey U18 tisdag 3 mars 19.30 hemma.