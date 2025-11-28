Sjätte raka för Viggbyholm efter seger mot Järna

Seger för Viggbyholm med 6–1 mot Järna

Viggbyholms sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Viggbyholms Gustaf Junefelt tvåmålsskytt

Formen är riktigt bra just nu för Viggbyholm. På fredagen kom sjätte raka segern i U18 allettan östra herr, 6–1 (4–0, 1–1, 1–0), hemma mot Järna. Det innebär att Järna åkte på sjunde raka förlusten.

Viggbyholms huvudtränare Danne Nilsson tyckte till om matchen:

– Stark första perioden, sönderryckt andra och tredje period, men nöjd med helheten.

Det var hemmaseger nummer åtta i rad för Viggbyholm.

Edgars Apinis gjorde matchvinnande målet

Viggbyholm stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 4–0 på bara 9.31 i mitten av perioden.

Efter 12.53 i andra perioden slog Edward Hall till på pass av Oliver Zetterlund och gjorde 5–0.

Järnas Gus Gustafsson gjorde 5–1 efter 16.08 framspelad av Edvin Blixt.

9.02 in i tredje perioden fick Gustaf Junefelt utdelning på nytt framspelad av Oliver Åhlin och ökade ledningen.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Viggbyholm på tredje plats och Järna på elfte plats.

När lagen senast möttes vann Viggbyholms IK med 7–1.

Söndag 30 november spelar Viggbyholm borta mot Väsby 17.45 och Järna mot Vallentuna hemma 17.30 i Järna Ishall.

Viggbyholm–Järna 6–1 (4–0, 1–1, 1–0)

U18 allettan östra herr, Hägernäs Ishall

Första perioden: 1–0 (6.03) Anton Roos Olsen (Eric Ahlgren), 2–0 (8.56) Edgars Apinis (Anton Roos Olsen, Eric Ahlgren), 3–0 (10.26) Gustaf Junefelt (Conrad Gutenberg), 4–0 (15.34) Elias Cacko (Edward Hall).

Andra perioden: 5–0 (32.53) Edward Hall (Oliver Zetterlund), 5–1 (36.08) Gus Gustafsson (Edvin Blixt).

Tredje perioden: 6–1 (49.02) Gustaf Junefelt (Oliver Åhlin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Viggbyholm: 5-0-0

Järna: 0-0-5

Nästa match:

Viggbyholm: Väsby IK HK, borta, 30 november

Järna: Vallentuna Hockey, hemma, 30 november