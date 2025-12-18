Sjätte raka för Malmö efter seger mot Leksand

Malmö-seger med 3–2 efter straffar

Malmös sjätte seger på de senaste sju matcherna

Janne Kuokkanen avgjorde för Malmö

Formen är riktigt bra just nu för Malmö. På torsdagen kom sjätte raka segern i SHL, 3–2 (1–1, 0–1, 1–0, 0–0, 1–0) efter straffar, borta mot Leksand. Det innebär att Leksand åkte på fjärde raka förlusten.

Leksand–Malmö – mål för mål

Malmö tog ledningen efter 11.28 genom William Von Barnekow på pass av Isac Nilsson och Petter Vesterheim.

1–1 kom efter 15.45 när Joonas Lyytinen hittade rätt efter pass från Andro Kaderli och Peter Cehlarik.

Leksand gjorde också 2–1 efter 7.23 i andra perioden när Kalle Östman fick träff på pass av Arvid Eljas och Joonas Lyytinen.

16.57 in i tredje perioden fick Lauri Pajuniemi utdelning framspelad av Janne Kuokkanen och Carl Persson och kvitterade.

Malmös Janne Kuokkanen satte den avgörande straffen för gästerna.

I tabellen innebär det här att Malmö nu ligger på femte plats i tabellen. Leksand är på 14:e och sista plats. Malmö var tia i tabellen för 24 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Lördag 20 december spelar Leksand borta mot Örebro Hockey 18.00 och Malmö mot Luleå hemma 15.15 i Malmö Arena.

Leksand–Malmö 2–3 (1–1, 1–0, 0–1, 0–0, 0–1)

SHL, Tegera Arena

Första perioden: 0–1 (11.28) William Von Barnekow (Isac Nilsson, Petter Vesterheim), 1–1 (15.45) Joonas Lyytinen (Andro Kaderli, Peter Cehlarik).

Andra perioden: 2–1 (27.23) Kalle Östman (Arvid Eljas, Joonas Lyytinen).

Tredje perioden: 2–2 (56.57) Lauri Pajuniemi (Janne Kuokkanen, Carl Persson).

Straffar: 2–3 (62.17) Janne Kuokkanen.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Leksand: 1-1-3

Malmö: 5-0-0

Nästa match:

Leksand: Örebro HK, borta, 20 december 18.00

Malmö: Luleå HF, hemma, 20 december 15.15