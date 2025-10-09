Sjätte raka för Djurgården efter seger mot Flemingsberg

Djurgården vann med 4–1 mot Flemingsberg

Djurgårdens sjätte seger på de senaste sex matcherna

William Canemyr matchvinnare för Djurgården

Formen är riktigt bra just nu för Djurgården. På torsdagen kom sjätte raka segern i U18 regional öst herr, 4–1 (1–0, 1–0, 2–1), borta mot Flemingsberg. Det innebär att Flemingsberg åkte på femte raka förlusten.

– En tuff match där vi ändå kan ta med oss många bra saker. Vi ser positivt på framtiden och laddar om för helgens uppgift, kommenterade Flemingsbergs tränare Robert Johansson efter matchen.

Flemingsberg–Djurgården – mål för mål

Djurgården tog ledningen efter 6.16 genom Melvin Norman assisterad av William Hedlund. Efter 2.38 i andra perioden nätade William Canemyr på pass av Ville Söderström och Tom Pråhl och gjorde 0–2. 4.46 in i tredje perioden nätade Flemingsbergs Artjom Orljov och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Flemingsberg.

6.34 in i perioden slog David Holst till framspelad av Egon Ekberg och ökade ledningen.

Efter 15.39 slog Leo Schlegel till på pass av Alexander Engman och Ville Söderström och ökade ledningen för Djurgården.

I tabellen innebär det här att Flemingsberg nu fortfarande är sist i serien. Djurgården leder serien.

Flemingsberg tar sig an Sollentuna i nästa match borta söndag 12 oktober 17.30. Djurgården möter samma dag 12.00 SSK U18 hemma.

Flemingsberg–Djurgården 1–4 (0–1, 0–1, 1–2)

U18 regional öst herr, Visättra Ishall

Första perioden: 0–1 (6.16) Melvin Norman (William Hedlund).

Andra perioden: 0–2 (22.38) William Canemyr (Ville Söderström, Tom Pråhl).

Tredje perioden: 1–2 (44.46) Artjom Orljov, 1–3 (46.34) David Holst (Egon Ekberg), 1–4 (55.39) Leo Schlegel (Alexander Engman, Ville Söderström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Flemingsberg: 0-0-5

Djurgården: 5-0-0

Nästa match:

Flemingsberg: Sollentuna HC, borta, 12 oktober

Djurgården: Södertälje SK, hemma, 12 oktober