Sixten Påhlman och Walter Åqvist fixade segern för Gislaved mot Lenhovda

Gislaved vann med 23–2 mot Lenhovda

Walter Åqvist avgjorde för Gislaved

16:e förlusten i rad för Lenhovda

Fem mål var gjorde Sixten Påhlman och Walter Åqvist i matchen mellan Gislaved och Lenhovda i U20 division 1 D syd herr vilket gjorde att Gislaved vann matchen på hemmaplan med 23–2 (8–0, 7–2, 8–0).

Det blev ett riktigt målfyrverkeri för Gislaveds Sixten Påhlman, som stod för hela fem mål i matchen.

Gislaved–Lenhovda – mål för mål

Gislaved dominerade i första perioden som laget vann klart med 8–0.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med hela 7–2 och ställningen efter två perioder var 15–2.

Gislaved fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 23–2. Målen i sista perioden gjordes av Sixten Påhlman, som gjorde två mål, Douglas Lindberg, Sigge Bjelke, Sixten Bjurbäck, Christoffer Torell, Walter Åqvist och Fabian Sjöblom.

Resultaten i sista omgången innebär att Gislaved slutar på femte plats och Lenhovda på nionde plats.

Lagens första möte för säsongen vann Gislaveds SK med 11–0.

Gislaved–Lenhovda 23–2 (8–0, 7–2, 8–0)

U20 division 1 D syd herr, Gislerinken

Första perioden: 1–0 (3.25) Walter Åqvist (Christoffer Torell, Sigge Bjelke), 2–0 (4.26) Sixten Påhlman (Melvin Larsson), 3–0 (5.28) Walter Åqvist (Christoffer Torell), 4–0 (9.45) Sigge Bjelke (Walter Åqvist, Douglas Lindberg), 5–0 (11.08) Kevin Olsson (Sixten Bjurbäck, Melvin Larsson), 6–0 (14.15) Christoffer Torell (Walter Åqvist, Sigge Bjelke), 7–0 (17.19) Sixten Påhlman (Jacob Andersson, Douglas Lindberg), 8–0 (19.15) Christoffer Torell (Sigge Bjelke, Oscar Sanell).

Andra perioden: 8–1 (25.43) Pim Peters (Isak Fransson, Samuel Bartlett), 9–1 (26.56) Wilmer Bjelke (Walter Åqvist), 10–1 (27.11) Kevin Olsson (Sixten Bjurbäck, Melvin Larsson), 11–1 (29.38) Walter Åqvist (Sigge Bjelke, Sanny Hoffrén), 12–1 (30.20) Sixten Påhlman (Sanny Hoffrén, Wilmer Bjelke), 13–1 (36.45) Walter Åqvist (Justus Persson, Fabian Sjöblom), 14–1 (37.32) Melvin Larsson (Sanny Hoffrén, Wilmer Bjelke), 15–1 (37.47) Christoffer Torell (Walter Åqvist, Sigge Bjelke), 15–2 (38.40) Isak Fransson (Hugo Edberg).

Tredje perioden: 16–2 (40.59) Sixten Påhlman (Justus Persson, Sigge Bjelke), 17–2 (43.47) Sixten Bjurbäck (Douglas Lindberg, Melvin Larsson), 18–2 (44.53) Sixten Påhlman (Ognjen Bubic, Justus Persson), 19–2 (45.38) Christoffer Torell (Walter Åqvist, Sigge Bjelke), 20–2 (51.23) Fabian Sjöblom (Justus Persson, Ognjen Bubic), 21–2 (52.08) Walter Åqvist (Wilmer Bjelke, Sigge Bjelke), 22–2 (57.24) Sigge Bjelke (Fabian Sjöblom, Sixten Påhlman), 23–2 (57.43) Douglas Lindberg (Christoffer Torell, Walter Åqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Gislaved: 3-0-2

Lenhovda: 0-0-5