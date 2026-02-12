Sixten Norrbo Asp het när Tullinge U18 besegrade IFK Tumba IK 2

Tullinge U18 vann med 5–2 mot IFK Tumba IK 2

Sixten Norrbo Asp gjorde två mål för Tullinge U18

Tullinge U18:s fjärde seger för säsongen

Hemmalaget Tullinge U18 tog hem de tre poängen efter seger mot IFK Tumba IK 2 i U18 division 1 östra A fortsättningsserie. 5–2 (3–0, 1–1, 1–1) slutade matchen på torsdagen.

Tullinge U18:s Sixten Norrbo Asp tvåmålsskytt

Tullinge U18 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Efter 12.07 i andra perioden slog Andreas Gårdenberg till på pass av Adrian Sengoltz och gjorde 4–0. IFK Tumba IK 2:s Gabriel Constantinescu gjorde 4–1 efter 18.21 framspelad av Bobo Thorsson.

5.42 in i tredje perioden slog Liam Bruvik till framspelad av Viggo Christensson och Herman Isenberg – Linna och ökade ledningen. 8.34 in i perioden nätade IFK Tumba IK 2:s Joel Åhgren på pass av Jonathan Bergqvist och Jacob Gruvberger och reducerade. Men mer än så orkade IFK Tumba IK 2 inte med.

För Tullinge U18 gör resultatet att laget nu ligger på sjätte plats i tabellen medan IFK Tumba IK 2 är på femte plats. Ett tapp för IFK Tumba IK 2 som låg på första plats så sent som den 14 januari.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Tullinge TP HC vunnit.

I nästa match, söndag 15 februari möter Tullinge U18 Hammarby IF U18 borta i Kärrtorps IP 17.40 medan IFK Tumba IK 2 spelar hemma mot Spånga 17.00.

Tullinge U18–IFK Tumba IK 2 5–2 (3–0, 1–1, 1–1)

U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Ica Riksten Arena

Första perioden: 1–0 (2.11) Gustav Winther (Fabian Moberg), 2–0 (10.19) Sixten Norrbo Asp (Emil Eriksson), 3–0 (16.25) Sixten Norrbo Asp (Tintin Sandelius, Herman Isenberg – Linna).

Andra perioden: 4–0 (32.07) Andreas Gårdenberg (Adrian Sengoltz), 4–1 (38.21) Gabriel Constantinescu (Bobo Thorsson).

Tredje perioden: 5–1 (45.42) Liam Bruvik (Viggo Christensson, Herman Isenberg – Linna), 5–2 (48.34) Joel Åhgren (Jonathan Bergqvist, Jacob Gruvberger).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tullinge U18: 3-0-2

IFK Tumba IK 2: 3-0-2

Nästa match:

Tullinge U18: Hammarby IF, borta, 15 februari 17.40

IFK Tumba IK 2: Spånga IS IK 1, hemma, 15 februari 17.00