Sigge Bjelke stor matchhjälte när Gislaveds SK U18 slog Boro/Vetlanda J18

Gislaveds SK U18 vann med 6–5 mot Boro/Vetlanda J18

Sigge Bjelke matchvinnare för Gislaveds SK U18

Andra raka segern för Gislaveds SK U18

Gislaveds SK U18 tog till slut hem segern mot Boro/Vetlanda J18 i matchen hemma i Gislerinken på torsdagen. Segermålet för Gislaveds SK U18 stod Sigge Bjelke för med bara 51 sekunder kvar av slutperioden. Matchen i U18 division 1 syd B vår slutade 6–5 (4–2, 1–2, 1–1).

Mjölby nästa för Gislaveds SK U18

Gislaveds SK U18 var starkast i första perioden som laget vann med 4–2.

I andra perioden var det i stället Boro/Vetlanda J18 som hade greppet. Laget vann perioden med 1–2 och ställningen efter två perioder var 5–4.

11.58 in i tredje perioden fick Alex Johansson utdelning och kvitterade. Men Sigge Bjelke stod för målet när Gislaveds SK U18 avgjorde matchen med 51 sekunder kvar att spela på passning från Wilmer Bjelke och Christoffer Torell.

Sigge Bjelke gjorde två mål för Gislaveds SK U18 och två målgivande passningar och Christoffer Torell stod för ett mål och två assists. Alvin Göth hade tre assists för Boro/Vetlanda J18.

Gislaveds SK U18 har två segrar och tre förluster och 21–37 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Boro/Vetlanda J18 har tre vinster och två förluster och 29–24 i målskillnad.

Med en omgång kvar är Gislaveds SK U18 på sjunde plats i tabellen medan Boro/Vetlanda J18 är på fjärde plats.

Det här var fjärde mötet mellan Gislaveds SK U18 och Boro/Vetlanda J18 den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Boro/Vetlanda HC vunnit.

I nästa match, söndag 8 mars möter Gislaveds SK U18 Mjölby borta i ProTrain Arena 16.00 medan Boro/Vetlanda J18 spelar hemma mot Västervik 14.00.

Gislaveds SK U18–Boro/Vetlanda J18 6–5 (4–2, 1–2, 1–1)

U18 division 1 syd B vår, Gislerinken

Första perioden: 0–1 (1.39) Albert Dahlberg Hylén (Alvin Lagerqvist), 0–2 (5.51) Hugo Sollin (Alvin Göth, Arvid Rofors), 1–2 (6.55) Melvin Larsson (Sigge Bjelke, Christoffer Torell), 2–2 (10.03) Sigge Bjelke, 3–2 (16.05) Sanny Hoffrén (Amaury Sarzier, Carl Hartvigsson), 4–2 (19.42) Sanny Hoffrén (Amaury Sarzier).

Andra perioden: 4–3 (20.49) Axel Lagerqvist (Alvin Göth), 4–4 (34.07) Emil Winblad (Alvin Göth), 5–4 (35.49) Christoffer Torell (Melvin Larsson, Sigge Bjelke).

Tredje perioden: 5–5 (51.58) Alex Johansson, 6–5 (59.09) Sigge Bjelke (Wilmer Bjelke, Christoffer Torell).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Gislaveds SK U18: 2-0-3

Boro/Vetlanda J18: 3-0-2

Nästa match:

Gislaveds SK U18: Mjölby HC, borta, 8 mars 16.00

Boro/Vetlanda J18: Västerviks IK, hemma, 8 mars 14.00