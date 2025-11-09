Sid Tollemark fixade segern för Saltsjöbadens IF U18 i matchen mot FOC Farsta IF

Saltsjöbadens IF U18 vann med 11–6 mot FOC Farsta IF

Sid Tollemark gjorde fem mål för Saltsjöbadens IF U18

Sjätte raka förlusten för FOC Farsta IF

Det blev ett riktigt målfyrverkeri för Saltsjöbadens IF U18:s Sid Tollemark i matchen mellan Saltsjöbadens IF U18 och FOC Farsta IF i U18 Div 1 östra B herr. Sid Tollemark stod för hela fem mål i matchen som Saltsjöbadens IF U18 vann på hemmaplan med 11–6 (5–1, 3–1, 3–4).

Sid Tollemark femmålsskytt för Saltsjöbadens IF U18

Saltsjöbadens IF U18 var vassast i första perioden som laget vann klart med 5–1.

Saltsjöbadens IF U18 tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 6–1 efter 1.31 genom Charlie Jacobson och gick upp till 7–1 innan FOC Farsta IF svarade.

I periodpausen hade Saltsjöbadens IF U18 ledningen med 8–2. Saltsjöbadens IF U18 startade också tredje perioden vassast. Laget gick upp till en 9–2-ledning. FOC Farsta IF gjorde därefter 9–3.

Därefter var det dock Saltsjöbadens IF U18 som drog ifrån igen. Laget gjorde först 10–3 och sen kom också 11–3 med elva minuter kvar att spela genom Sid Tollemark på pass av Buster Lindqvist. FOC Farsta IF hann få in tre mål i slutet och slutresultatet blev 11–6.

Det här betyder att Saltsjöbadens IF U18 ligger på fjärde plats i tabellen och FOC Farsta IF är på sjunde och sista plats.

Den 14 december spelar lagen mot varandra på nytt, i Farsta Ishall.

I nästa omgång har Saltsjöbadens IF U18 Värmdö HC 2 borta i Ekhallen, lördag 15 november 15.00. FOC Farsta IF spelar hemma mot Spånga IS U18 fredag 21 november 20.00.

Saltsjöbadens IF U18–FOC Farsta IF 11–6 (5–1, 3–1, 3–4)

U18 Div 1 östra B herr, Saltsjöbadens Ishall

Första perioden: 1–0 (1.20) Charlie Jacobson (Holger Fougstedt), 2–0 (9.11) Hugo Andersson (Holger Fougstedt, Charlie Jacobson), 3–0 (10.19) Tim Ryberg (William Knaust), 4–0 (15.32) Sid Tollemark (Buster Lindqvist), 5–0 (15.54) Holger Fougstedt (Hugo Andersson), 5–1 (19.10) Taimuraz Galazov (Alvin Helgöstam, Tristan Norlin).

Andra perioden: 6–1 (21.31) Charlie Jacobson (Hugo Andersson), 7–1 (29.25) Sid Tollemark, 7–2 (33.08) Vilgot Arfalk (Viggo Renström, Axel Ehlin), 8–2 (35.52) Sid Tollemark (Sam Zekkar).

Tredje perioden: 9–2 (44.05) Charlie Jacobson (August Hedvall, Holger Fougstedt), 9–3 (44.20) Vilgot Arfalk (Maximilian Klemming), 10–3 (49.21) Sid Tollemark (Sam Zekkar), 11–3 (51.06) Sid Tollemark (Buster Lindqvist), 11–4 (51.42) Alvin Helgöstam, 11–5 (54.42) Subhan Hasanov (Maximilian Klemming, Taimuraz Galazov), 11–6 (56.24) Vilgot Arfalk (Tristan Norlin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Saltsjöbadens IF U18: 2-0-3

FOC Farsta IF: 0-1-4

Nästa match:

Saltsjöbadens IF U18: Värmdö HC 2, borta, 15 november

FOC Farsta IF: Spånga IS IK, hemma, 21 november