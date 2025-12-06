Sex raka segrar för Halmstad – efter 3–0 mot Nyköping

Seger för Halmstad med 3–0 mot Nyköping

Halmstads åttonde seger på de senaste nio matcherna

Melker Iversen med två mål för Halmstad

Halmstad och Nyköping har två helt olika formkurvor. Halmstad vann lördagens möte i Stora Hallen och har därmed sex raka segrar i hockeyettan södra. Hemmalaget Nyköping däremot har tio raka förluster. Matchen slutade 0–3 (0–1, 0–0, 0–2).

Melker Iversen med två mål för Halmstad

Melker Iversen gav gästande Halmstad ledningen efter tio minuter assisterad av Andreas Andersson och Valter Johansson.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Melker Iversen stod för målet när laget ökade ledningen till 0–2 med 33 sekunder kvar att spela.

Efter 19.56 i tredje perioden gjorde William Berg också 0–3.

Halmstads nya tabellposition är sjätte plats medan Nyköping är på 19:e plats.

När lagen senast möttes vann Halmstad Hammers HC med 10–5.

Nyköping tar sig an Grums i nästa match borta fredag 12 december 19.00. Halmstad möter Hanviken borta söndag 7 december 16.00.

Nyköping–Halmstad 0–3 (0–1, 0–0, 0–2)

Hockeyettan södra, Stora Hallen

Första perioden: 0–1 (10.46) Melker Iversen (Andreas Andersson, Valter Johansson).

Tredje perioden: 0–2 (59.27) Melker Iversen, 0–3 (59.56) William Berg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nyköping: 0-1-4

Halmstad: 5-0-0

Nästa match:

Nyköping: Grums IK Hockey, borta, 12 december

Halmstad: Hanvikens SK, borta, 7 december