Sex raka segrar för Flemingsberg – efter 5–3 mot IK Göta

Flemingsberg segrade – 5–3 mot IK Göta

Flemingsbergs sjätte seger på de senaste sex matcherna

Emil Dahlgren avgjorde för Flemingsberg

Flemingsberg och IK Göta har två helt olika formkurvor. Flemingsberg vann måndagens möte i HCL Tech Arena och har därmed sex raka segrar i U20 region öst fortsättning herr. Hemmalaget IK Göta däremot har sex raka förluster. Matchen slutade 3–5 (0–3, 3–1, 0–1).

Almtuna nästa för Flemingsberg

Flemingsberg stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 4.15 i mitten av perioden.

IK Göta reducerade och kvitterade till 3–3 i andra perioden.

Flemingsberg gjorde 3–4 genom Emil Dahlgren efter 16.32.

Noah Wideberg stod för målet när laget punkterade matchen med ett 3–5-mål med 39 sekunder kvar att spela efter pass från Melvin Kreibom. 3–5-målet blev matchens sista.

Melvin Kreibom gjorde ett mål för Flemingsberg och spelade fram till två mål.

Det här betyder att IK Göta ligger kvar på tionde och sista plats i tabellen och Flemingsberg på andra plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Flemingsbergs IK vunnit.

IK Göta tar sig an Tyresö Hanviken J20 i nästa match hemma lördag 10 januari 17.30. Flemingsberg möter samma dag 15.40 Almtuna hemma.

IK Göta–Flemingsberg 3–5 (0–3, 3–1, 0–1)

U20 region öst fortsättning herr, HCL Tech Arena

Första perioden: 0–1 (9.32) Michal Hornícek (William Magnusson, Erik Diberius), 0–2 (12.46) Rasmus Kylmänen (Kristoffer Paulrud, Matej Medricky), 0–3 (13.47) Melvin Kreibom (Kristoffer Paulrud, William Magnusson).

Andra perioden: 1–3 (24.03) Gabriel Onval, 2–3 (28.48) Anton Larsson (Henry Bergholm, Benjamin Lejon), 3–3 (30.53) Clark Dahllöf (Gabriel Onval), 3–4 (36.32) Emil Dahlgren (Oskar Bal, Melvin Kreibom).

Tredje perioden: 3–5 (59.21) Noah Wideberg (Melvin Kreibom).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IK Göta: 0-0-5

Flemingsberg: 5-0-0

Nästa match:

IK Göta: Tyresö Hanviken Hockey, hemma, 10 januari 17.30

Flemingsberg: Almtuna IS, hemma, 10 januari 15.40