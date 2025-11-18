Seth Jones i målform när Florida vann mot Vancouver

Florida segrade – 8–5 mot Vancouver

Seth Jones med två mål för Florida

Sam Bennett matchvinnare för Florida

Florida vann mot gästande Vancouver i NHL. 8–5 (2–2, 3–1, 3–2) slutade tisdagens match.

Floridas Seth Jones tvåmålsskytt

Vancouver tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av bara 0 minuter.

Florida reducerade och kvitterade till 2–2 genom AJ Greer och Seth Jones. Florida spelade bäst i andra perioden som laget vann och ställningen efter två perioder var 5–3.

Även i tredje perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 3–2 och matchen med 8–5.

Floridas Sam Reinhart hade tre assists.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 18 mars i Rogers Arena.

Florida tar sig an New Jersey i nästa match hemma fredag 21 november 01.00. Vancouver möter samma dag 04.00 Dallas hemma.

Florida–Vancouver 8–5 (2–2, 3–1, 3–2)

NHL, Amerant Bank Arena

Första perioden: 0–1 (14.50) Drew O’Connor, 0–2 (15.14) Jake Debrusk (Kiefer Sherwood, Quinn Hughes), 1–2 (15.50) AJ Greer (Carter Verhaeghe, Sam Bennett), 2–2 (19.52) Seth Jones (Sam Reinhart, Sergej Bobrovskij).

Andra perioden: 3–2 (22.23) Luke Kunin (Noah Gregor, Gustav Forsling), 4–2 (26.10) Evan Rodrigues (Sam Reinhart, Jesper Boqvist), 5–2 (27.17) Anton Lundell, 5–3 (27.55) Elias Pettersson.

Tredje perioden: 5–4 (41.24) Elias Pettersson (Kiefer Sherwood, Tom Willander), 5–5 (43.14) Filip Hronek (Max Sasson, Evander Kane), 6–5 (44.02) Sam Bennett (Niko Mikkola, Uvis Balinskis), 7–5 (48.19) Seth Jones (Sam Reinhart, Carter Verhaeghe), 8–5 (58.14) Brad Marchand.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Florida: 3-0-2

Vancouver: 1-2-2

Nästa match:

Florida: New Jersey Devils, hemma, 21 november

Vancouver: Dallas Stars, hemma, 21 november