Seth Jarvis i målform när Carolina vann mot NY Islanders

Det blev Carolina som vann matchen på hemmaplan mot NY Islanders i NHL på söndagen. 4–3 (1–1, 2–1, 1–1) slutade matchen.

Segern var Carolinas fjärde på de senaste fem matcherna.

Resultatet innebär att NY Islanders nu har fyra förluster i rad.

Marc Gatcomb gjorde 1–0 till NY Islanders efter 5.17 framspelad av Simon Holmström och Jean-Gabriel Pageau. Efter 11.07 kvitterade Carolina genom Seth Jarvis på pass av Sean Walker och K’Andre Miller.

NY Islanders gjorde 1–2 genom Maxim Sjabanov på pass av Calum Ritchie och Scott Mayfield efter 2.15 i andra perioden.

Därefter fixade Carolinas Jackson Blake och Sebastian Aho att laget vände underläge till ledning med 3–2.

24 sekunder in i tredje perioden satte Seth Jarvis pucken på nytt framspelad av Andrej Svetjnikov och K’Andre Miller och ökade ledningen. NY Islanders reducerade till 4–3 med 1.37 kvar att spela genom Anders Lee assisterad av Matthew Schaefer och Mathew Barzal. Men mer än så orkade NY Islanders inte med.

Seth Jarvis gjorde två mål för Carolina och spelade dessutom fram till ett mål.

Säsongens första möte lagen emellan vann Carolina med 6–2.

Carolina tar sig an Ottawa i nästa match borta söndag 5 april 23.00. NY Islanders möter Toronto hemma fredag 10 april 00.45.

Carolina–NY Islanders 4–3 (1–1, 2–1, 1–1)

NHL, Lenovo Center

Första perioden: 0–1 (5.17) Marc Gatcomb (Simon Holmström, Jean-Gabriel Pageau), 1–1 (11.07) Seth Jarvis (Sean Walker, K’Andre Miller).

Andra perioden: 1–2 (22.15) Maxim Sjabanov (Calum Ritchie, Scott Mayfield), 2–2 (31.15) Jackson Blake (Logan Stankoven, Taylor Hall), 3–2 (36.17) Sebastian Aho (Seth Jarvis, Jaccob Slavin).

Tredje perioden: 4–2 (40.24) Seth Jarvis (Andrej Svetjnikov, K’Andre Miller), 4–3 (58.23) Anders Lee (Matthew Schaefer, Mathew Barzal).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Carolina: 4-0-1

NY Islanders: 1-0-4

Nästa match:

Carolina: Ottawa Senators, borta, 5 april 23.00

NY Islanders: Toronto Maple Leafs, hemma, 10 april 00.45