Carolina-seger med 6–4 mot NY Islanders

Carolinas åttonde seger på de senaste tio matcherna

Seth Jarvis gjorde två mål för Carolina

Hemmalaget Carolina tog hem de två poängen efter seger mot NY Islanders i NHL. 6–4 (2–2, 2–1, 2–1) slutade matchen på söndagen.

Segern var Carolinas åttonde på de senaste tio matcherna.

Dmitrij Orlov blev matchvinnare

Carolina tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara 0 minuter.

NY Islanders reducerade och kvitterade till 2–2 genom Pierre Engvall och Kyle Palmieri. NY Islanders gjorde 2–3 genom Pierre Engvall, som gjorde sitt andra mål, efter 1.37 i andra perioden.

Seth Jarvis och Sebastian Aho gjorde att Carolina vände till underläget till ledning med 4–3. 4.05 in i tredje perioden slog Anders Lee till på pass av Bo Horvat och Kyle Palmieri och kvitterade för NY Islanders.

9.19 in i perioden nätade Carolinas Dmitrij Orlov och gav laget ledningen för Carolina.

Efter 17.16 slog Seth Jarvis till återigen på pass av Sebastian Aho och ökade ledningen för Carolina. 6–4-målet blev matchens sista.

Sebastian Aho gjorde ett mål för Carolina och två målgivande passningar.

Det här betyder att Carolina ligger kvar på andra plats i tabellen, och NY Islanders på sjätte plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. New York Islanders har tagit två segrar före den här matchen. Carolina Hurricanes vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Nästa motstånd för Carolina är Washington. Lagen möts torsdag 3 april 01.00 i PNC Arena. NY Islanders tar sig an Tampa Bay hemma onsdag 2 april 01.30.

Carolina–NY Islanders 6–4 (2–2, 2–1, 2–1)

NHL, PNC Arena

Första perioden: 1–0 (4.41) Mark Jankowski (Eric Robinson, Tyson Jost), 2–0 (4.54) Logan Stankoven (Jordan Martinook), 2–1 (6.10) Pierre Engvall (Adam Pelech), 2–2 (11.27) Kyle Palmieri (Noah Dobson, Bo Horvat).

Andra perioden: 2–3 (21.37) Pierre Engvall, 3–3 (28.35) Sebastian Aho (Shayne Gostisbehere, Taylor Hall), 4–3 (37.29) Seth Jarvis (Sebastian Aho, Jaccob Slavin).

Tredje perioden: 4–4 (44.05) Anders Lee (Bo Horvat, Kyle Palmieri), 5–4 (49.19) Dmitrij Orlov, 6–4 (57.16) Seth Jarvis (Sebastian Aho).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Carolina: 3-0-2

NY Islanders: 0-2-3

Nästa match:

Carolina: Washington Capitals, hemma, 3 april

NY Islanders: Tampa Bay Lightning, hemma, 2 april