Segertåget fortsätter för Vita Hästen – men svit bröts för Hanviken

Vita Hästen vann med 3–1 mot Hanviken

Vita Hästens sjätte seger på de senaste sju matcherna

Casper Östberg gjorde två mål för Vita Hästen

En svit förlängdes och en bröts när Hanviken tog emot Vita Hästen hemma i hockeyettan södra. Vita Hästen vann nämligen och har nu fem raka segrar medan Hanviken nu förlorade efter sex matcher i rad med poäng. Matchen slutade 1–3 (0–1, 0–2, 1–0).

Colin Smith matchvinnare för Vita Hästen

Casper Östberg gjorde 1–0 till Vita Hästen efter 7.53 på passning från Alexander Lundman och Gustav Lindberg.

Efter 6.23 i andra perioden nätade Colin Smith på pass av Emil Öhrwall och Hugo Styf och gjorde 0–2.

Laget gjorde också 0–3 i slutsekunderna av perioden på nytt när Casper Östberg återigen hittade rätt på pass av Sebastian Lillsund och Helmer Styf.

8.09 in i tredje perioden satte Kelvin Martinsson pucken framspelad av Isak Dahlin och Mika Ounasvuori och reducerade. Men mer än så orkade Hanviken inte med.

Resultatet innebär att Hanviken ligger kvar på tionde plats och Vita Hästen toppar tabellen.

När lagen möttes senast vann Vita Hästen med 6–2.

Hanviken tar sig an Grums i nästa match borta söndag 11 januari 16.00. Vita Hästen möter Karlskrona borta fredag 9 januari 19.00.

Hanviken–Vita Hästen 1–3 (0–1, 0–2, 1–0)

Hockeyettan södra, Tyresö Ishall

Första perioden: 0–1 (7.53) Casper Östberg (Alexander Lundman, Gustav Lindberg).

Andra perioden: 0–2 (26.23) Colin Smith (Emil Öhrwall, Hugo Styf), 0–3 (39.53) Casper Östberg (Sebastian Lillsund, Helmer Styf).

Tredje perioden: 1–3 (48.09) Kelvin Martinsson (Isak Dahlin, Mika Ounasvuori).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hanviken: 4-0-1

Vita Hästen: 5-0-0

Nästa match:

Hanviken: Grums IK Hockey, borta, 11 januari 16.00

Vita Hästen: Karlskrona HK, borta, 9 januari 19.00