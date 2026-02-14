Segertåget fortsätter för Rögle – men svit bröts för Djurgården

Rögle vann med 2–1 efter förlängning

Rögles fjärde seger på de senaste fem matcherna

Rögles Nils Bartholdsson tvåmålsskytt

En svit förlängdes och en bröts när Rögle tog emot Djurgården hemma i U18 Nationell södra herr. Rögle vann nämligen och har nu fyra raka segrar medan Djurgården nu förlorade efter åtta matcher i rad med poäng. Matchen slutade 2–1 (0–0, 1–0, 0–1, 1–0) efter förlängning.

Segermålet för Rögle stod Nils Bartholdsson för 1.11 in i förlängningen.

Rögle hade förlorat de senaste fyra mötena mot Djurgården inför dagens möte.

Rögle–Djurgården – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Det var först 18.24 in i andra perioden som Rögle tog ledningen genom Nils Bartholdsson efter pass från Wille Lönqvist och Leo Papista.

14.32 in i tredje perioden nätade Djurgårdens Anton Winbo framspelad av Melvin Norman och Ville Söderström och kvitterade.

Matchvinnare för hemmalaget Rögle 1.11 in i förlängningen blev Nils Bartholdsson med det avgörande 2–1-målet.

Det här betyder att Rögle är kvar på nionde plats och att Djurgården fortfarande leder serien. Ett fint lyft för Djurgården som låg på åttonde plats så sent som den 15 januari.

När lagen senast möttes vann Djurgården med 4–3 efter att matchen gått till förlängning .

Rögle tar sig an Huddinge IK i nästa match hemma söndag 15 februari 12.00. Djurgården möter samma dag 12.30 Malmö borta.

Rögle–Djurgården 2–1 (0–0, 1–0, 0–1, 1–0)

U18 Nationell södra herr

Andra perioden: 1–0 (38.24) Nils Bartholdsson (Wille Lönqvist, Leo Papista).

Tredje perioden: 1–1 (54.32) Anton Winbo (Melvin Norman, Ville Söderström).

Förlängning: 2–1 (61.11) Nils Bartholdsson (Mikael Kim, Felix Svensson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rögle: 4-0-1

Djurgården: 4-1-0

Nästa match:

Rögle: Huddinge IK, hemma, 15 februari 12.00

Djurgården: IF Malmö Redhawks, borta, 15 februari 12.30