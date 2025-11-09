Segertåget fortsätter för Norrtälje IK U18 – men svit bröts för Tierps HK U18

Norrtälje IK U18 vann med 6–5 mot Tierps HK U18

Norrtälje IK U18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Hannes Blomstedt gjorde två mål för Norrtälje IK U18

En svit förlängdes och en bröts när Norrtälje IK U18 tog emot Tierps HK U18 hemma i U18 Div 1 östra A herr. Norrtälje IK U18 vann nämligen och har nu fyra raka segrar medan Tierps HK U18 nu förlorade efter fem matcher i rad med poäng. Matchen slutade 6–5 (2–0, 2–4, 2–1).

Kimi Blomstedt bakom Norrtälje IK U18:s seger

Norrtälje IK U18 dominerade i första perioden som laget vann med 2–0.

I andra perioden var det i stället Tierps HK U18 som hade greppet. Laget vann perioden med 2–4 och ställningen efter två perioder var 4–4.

Norrtälje IK U18 gjorde 5–4 genom August Alebark efter 1.34 i tredje perioden.

Tierps HK U18 kvitterade till 5–5 genom Elmer Parling tidigt i perioden av perioden.

Norrtälje IK U18 kunde dock avgöra till 6–5 med 7.38 kvar av matchen genom Kimi Blomstedt.

Norrtälje IK U18:s Hannes Blomstedt stod för två mål och två assists.

Båda lagen har nu fyra segrar och en förlust på de senaste fem matcherna, Norrtälje IK U18 med 27–20 och Tierps HK U18 med 36–13 i målskillnad.

Lagen möts på nytt i Vegahallen den 14 december.

Norrtälje IK U18 tar sig an Järfälla HC i nästa match hemma onsdag 12 november 19.30. Tierps HK U18 möter IFK Österåker Hockey hemma söndag 16 november 16.00.

Norrtälje IK U18–Tierps HK U18 6–5 (2–0, 2–4, 2–1)

U18 Div 1 östra A herr, Roslagens Sparbank Arena

Första perioden: 1–0 (13.45) Hannes Blomstedt, 2–0 (16.29) Melvin Wallgren (Hannes Blomstedt, Wictor Holmqvist).

Andra perioden: 3–0 (20.14) Aron Oscarsson (Joshua Griffin), 3–1 (32.34) Hampus Ek (Kevin Larsson, Oscar Susi), 3–2 (32.48) Ivar Jonsson (Joel Uebersax), 3–3 (33.40) Kevin Larsson (Ivar Jonsson, Noah Blom), 3–4 (35.08) Joel Uebersax (Oliver Hansson, Jacob Helling), 4–4 (38.05) Hannes Blomstedt (Joshua Griffin).

Tredje perioden: 5–4 (41.34) August Alebark (Oliwer Ivarsson), 5–5 (43.35) Elmer Parling (Albin Lindegren), 6–5 (52.22) Kimi Blomstedt (Hannes Blomstedt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Norrtälje IK U18: 4-0-1

Tierps HK U18: 4-0-1

Nästa match:

Norrtälje IK U18: Järfälla HC, hemma, 12 november

Tierps HK U18: IFK Österåker Hockey, hemma, 16 november