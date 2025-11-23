Segersviten sprack för Värmdö mot Lidingö Vikings HC U18

Seger för Lidingö Vikings HC U18 med 6–4 mot Värmdö

Jan Bajnar matchvinnare för Lidingö Vikings HC U18

Lidingö Vikings HC U18 gjorde tre raka mål

Värmdö hade åtta raka segrar inför hemmamatchen i U18 allettan östra herr mot Lidingö Vikings HC U18. Då kom första förlusten sedan den 19 oktober. Matchen på söndagen i Ekhallen slutade 4–6 (1–2, 1–1, 2–3).

När Lidingö Vikings HC U18 och Värmdö senast gjorde upp var Värmdö klart bättre och vann med hela 9–4. Nu kom alltså revanschen för Lidingö Vikings HC U18.

IK Göta nästa för Lidingö Vikings HC U18

Värmdö tog ledningen i början av första perioden genom Elias Fält.

Carl Mogerud och Gabriel Höög Hallén gjorde att Lidingö Vikings HC U18 vände till underläget till ledning med 1–2.

Efter 9.08 i andra perioden slog Alexander Borgström till på pass av David Svedlund och Alexander Nevala Karlman och kvitterade för Värmdö.

Lidingö Vikings HC U18:s Alec Lejnerborn gjorde 2–3 efter 19.17 framspelad av Victor Hansen och Aleksis Frelihs.

Lidingö Vikings HC U18 startade också tredje perioden vassast. Laget gick upp till en 2–5-ledning. Men Värmdö svarade och gjorde 3–5.

Därefter var det dock Lidingö Vikings HC U18 som avgjorde. Laget gjorde 3–6 med tio minuter kvar att spela genom Ludvig Jagevik på pass av Ludvig Malmström och Victor Hansen. Värmdö hann få in en reducering till och slutresultatet blev 4–6.

Lidingö Vikings HC U18:s Aleksis Frelihs hade tre assists, Ludvig Malmström hade tre assists och Victor Hansen hade tre assists. Alexander Borgström stod för tre poäng, varav ett mål för Värmdö och Edvin Boström hade tre assists.

Torsdag 27 november 19.30 möter Värmdö Nyköping borta i Stora Hallen medan Lidingö Vikings HC U18 spelar hemma mot IK Göta.

Värmdö–Lidingö Vikings HC U18 4–6 (1–2, 1–1, 2–3)

U18 allettan östra herr, Ekhallen

Första perioden: 1–0 (3.19) Elias Fält (Edvin Boström, Alexander Borgström), 1–1 (13.27) Gabriel Höög Hallén (Aleksis Frelihs, Ludvig Malmström), 1–2 (16.48) Carl Mogerud (William Otterud, Peter Srobar).

Andra perioden: 2–2 (29.08) Alexander Borgström (David Svedlund, Alexander Nevala Karlman), 2–3 (39.17) Alec Lejnerborn (Victor Hansen, Aleksis Frelihs).

Tredje perioden: 2–4 (46.09) William Otterud (Viktor Sjöborg, Aleksis Frelihs), 2–5 (49.05) Jan Bajnar (Ludvig Malmström, Victor Hansen), 3–5 (50.02) Elias Ahnfeldt (Alexander Nevala Karlman, Edvin Boström), 3–6 (50.45) Ludvig Jagevik (Ludvig Malmström, Victor Hansen), 4–6 (58.57) Elias Ahnfeldt (Alexander Borgström, Edvin Boström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Värmdö: 4-0-1

Lidingö Vikings HC U18: 3-1-1

Nästa match:

Värmdö: Nyköpings SK, borta, 27 november

Lidingö Vikings HC U18: IK Göta, hemma, 27 november