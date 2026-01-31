Segersviten sprack för Kalix U18 mot Lycksele SK U18

Seger för Lycksele SK U18 med 5–4 efter förlängning

Eliaz Stenvall Holmlund matchvinnare för Lycksele SK U18

Andra raka segern för Lycksele SK U18

Kalix U18 hade fem raka segrar inför hemmamatchen i U18 division 1 norra A fortsättning herr mot Lycksele SK U18. Då kom första förlusten. Matchen på lördagen i Part Arena slutade 4–5 (2–0, 1–2, 1–2, 0–1) efter förlängning. Förlusten var den första i serien för Kalix U18.

Lycksele SK U18:s lagledare Joachim Löfgren:

– En fantastisk laginsats som gör att vi vinner.

Eliaz Stenvall Holmlund slog till 3.20 in i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 5–4-mål.

Lycksele SK U18 hade inför matchen förlorat de senaste fem mötena mot Kalix U18.

Kalix U18–Lycksele SK U18 – mål för mål

Kalix U18 tog ledningen efter 6.48 genom Leon Öhlund på passning från Erik Svedlund och John Lundberg. Efter 11.33 ökade ledningen när laget gjorde 2–0 när John Lundberg fick träff.

Efter 6.25 i andra perioden ökade Kalix U18 på till 3–0 genom Emil Bergdahl.

Lycksele SK U18 reducerade dock till både 3–1 och 3–2 genom Emil Stenman och Bror Söder Jonsson i andra perioden.

Efter 56 sekunder i tredje perioden gjorde Kalix U18 4–2 genom Erik Svedlund.

Lycksele SK U18 reducerade och kvitterade till 4–4 genom Eliaz Stenvall Holmlund och Bror Söder Jonsson i början av tredje perioden i tredje perioden.

I förlängningen tog det 3.20 innan Lycksele SK U18 också avgjorde till 5–4. Stor matchhjälte blev Eliaz Stenvall Holmlund, på pass av Alexander Hedman.

Lycksele SK U18:s Eliaz Stenvall Holmlund stod för tre poäng, varav två mål.

För hemmalaget betyder resultatet andra plats i tabellen. Lycksele SK U18 är på åttonde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Kalix HC vunnit.

I nästa omgång har Kalix U18 Brooklyn Tigers UHF U18 borta i Coop Norrbotten Arena, tisdag 3 februari 19.30. Lycksele SK U18 spelar borta mot Bodens HF U18 söndag 1 februari 10.00.

Kalix U18–Lycksele SK U18 4–5 (2–0, 1–2, 1–2, 0–1)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Part Arena

Första perioden: 1–0 (6.48) Leon Öhlund (Erik Svedlund, John Lundberg), 2–0 (11.33) John Lundberg.

Andra perioden: 3–0 (26.25) Emil Bergdahl (Gustav Tedfelt), 3–1 (30.11) Emil Stenman (Frans Werner, Eliaz Stenvall Holmlund), 3–2 (33.51) Bror Söder Jonsson (Vidar Högberg, Axel Bygden).

Tredje perioden: 4–2 (40.56) Erik Svedlund, 4–3 (41.43) Eliaz Stenvall Holmlund (Elias Aljowi, Frans Werner), 4–4 (44.52) Bror Söder Jonsson (Emil Stenman, Wilmer Wännberg).

Förlängning: 4–5 (63.20) Eliaz Stenvall Holmlund (Alexander Hedman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalix U18: 4-1-0

Lycksele SK U18: 2-0-3

Nästa match:

Kalix U18: Brooklyn Tigers UHF, borta, 3 februari 19.30

Lycksele SK U18: Bodens HF, borta, 1 februari 10.00