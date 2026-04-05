Segersviten sprack för Edmonton mot Vegas

Seger för Vegas med 5–1 mot Edmonton

Colton Sissons matchvinnare för Vegas

Tredje raka segern för Vegas

Edmonton hade fem raka segrar inför hemmamatchen i NHL mot Vegas. Då kom första förlusten sedan den 22 mars. Matchen på söndagen i Rogers Place slutade 1–5 (0–1, 1–2, 0–2).

Vancouver nästa för Vegas

Brett Howden gav Vegas ledningen efter 11.43 efter förarbete av Jack Eichel.

Vegas gjorde två snabba mål i andra perioden och gick från 0–1 till 0–3, målen av Colton Sissons och Jeremy Lauzon.

Edmonton reducerade dock till 1–3 genom Evan Bouchard efter 19.26 av perioden.

4.04 in i tredje perioden slog Mark Stone till framspelad av Ivan Barbasjev och Jack Eichel och ökade ledningen. Efter 16.13 nätade Rasmus Andersson på pass av Ivan Barbasjev och Noah Hanifin och ökade ledningen för Vegas.

Vegas Jack Eichel hade tre assists.

Det här var fjärde mötet mellan Edmonton och Vegas den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Edmonton Oilers vunnit.

Onsdag 8 april möter Edmonton Utah Mammoth borta 03.30 och Vegas möter Vancouver borta 04.00.

Edmonton–Vegas 1–5 (0–1, 1–2, 0–2)

NHL, Rogers Place

Första perioden: 0–1 (11.43) Brett Howden (Jack Eichel).

Andra perioden: 0–2 (25.44) Colton Sissons (Mitch Marner, Jeremy Lauzon), 0–3 (28.05) Jeremy Lauzon (Jack Eichel, Brett Howden), 1–3 (39.26) Evan Bouchard (Jack Roslovic, Matthew Savoie).

Tredje perioden: 1–4 (44.04) Mark Stone (Ivan Barbasjev, Jack Eichel), 1–5 (56.13) Rasmus Andersson (Ivan Barbasjev, Noah Hanifin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Edmonton: 4-0-1

Vegas: 3-2-0

Nästa match:

Edmonton: Utah Mammoth, borta, 8 april 03.30

Vegas: Vancouver Canucks, borta, 8 april 04.00