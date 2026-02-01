Segersviten sprack för Brynäs mot Skellefteå AIK U18

Skellefteå AIK U18 segrade – 4–1 mot Brynäs

Werner Hansson matchvinnare för Skellefteå AIK U18

Tredje raka segern för Skellefteå AIK U18

Brynäs hade fem raka segrar inför bortamatchen i U18 Nationell norra herr mot Skellefteå AIK U18. Då kom första förlusten sedan den 17 januari. Matchen på söndagen i Skellefteå Kraft Arena slutade 4–1 (0–0, 1–1, 3–0).

Luleå U18 nästa för Skellefteå AIK U18

Den första perioden slutade mållös.

8.49 in i andra perioden spräckte Brynäs nollan genom Elliot Pettersson framspelad av Viktor Sedvall. Målet var Elliot Petterssons femte i U18 Nationell norra herr.

Efter 9.43 i andra perioden slog Elliot Nyström till på pass av Malte Olofsson och Kim Tjärnström och kvitterade för Skellefteå AIK U18.

I tredje perioden var det Skellefteå AIK U18 som spelade bäst och gick från 1–1 till 4–1 genom mål av Werner Hansson, Malte Olofsson och Vilmer Ekblad.

Skellefteå AIK U18 ligger på tredje plats i tabellen efter matchen medan Brynäs fortfarande leder serien, på samma poäng som Modo.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 15 mars i Monitor ERP Arena.

Onsdag 4 februari 19.00 spelar Skellefteå AIK U18 hemma mot Luleå U18. Brynäs möter Almtuna hemma i Monitor ERP Arena onsdag 11 februari 19.00.

Skellefteå AIK U18–Brynäs 4–1 (0–0, 1–1, 3–0)

U18 Nationell norra herr, Skellefteå Kraft Arena

Andra perioden: 0–1 (28.49) Elliot Pettersson (Viktor Sedvall), 1–1 (29.43) Elliot Nyström (Malte Olofsson, Kim Tjärnström).

Tredje perioden: 2–1 (47.33) Werner Hansson (Love Lorentzon, Olle Lundström), 3–1 (47.44) Malte Olofsson (Andreas Harlin Sundin, Sixten Lundberg), 4–1 (59.26) Vilmer Ekblad (Elliot Nyström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå AIK U18: 3-1-1

Brynäs: 4-0-1

Nästa match:

Skellefteå AIK U18: Luleå HF, hemma, 4 februari 19.00

Brynäs: Almtuna IS, hemma, 11 februari 19.00