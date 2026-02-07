Segersviten fortsätter för VIK Hockey U18 efter vinst mot Hudiksvall

Seger för VIK Hockey U18 med 8–0 mot Hudiksvall

VIK Hockey U18:s nionde seger på de senaste nio matcherna

Eric Pettersson gjorde två mål för VIK Hockey U18

Det blev 8–0 (6–0, 1–0, 1–0) borta mot Hudiksvall på lördagen och därmed också den nionde raka segern i U18 regional väst fortsättning vår herr för VIK Hockey U18. Det innebär också att Hudiksvall åkte på nionde raka förlusten.

Det här var VIK Hockey U18:s fjärde nolla den här säsongen.

VIK Hockey U18:s Eric Pettersson tvåmålsskytt

VIK Hockey U18 var vassast i första perioden som laget vann klart med 6–0.

Efter 16.51 i andra perioden slog Calle Larsson Bergqvist till framspelad av Oscar Kihlander och William Lindberg och gjorde 0–7.

Till slut kom också 0–8 genom Elias Bräck med assist av Rasmus Wall efter 13.23 i tredje perioden. 0–8-målet blev matchens sista.

VIK Hockey U18:s William Lindberg stod för tre poäng, varav ett mål och Oskar Aronsson hade tre assists.

Det här betyder att Hudiksvall är kvar på tionde och sista plats och att VIK Hockey U18 fortfarande leder serien.

Den 19 februari möts lagen återigen, då i ABB Arena Nord.

Söndag 8 februari möter Hudiksvall IFK Arboga J18 hemma 13.20 och VIK Hockey U18 möter Valbo J18 hemma 12.00.

Hudiksvall–VIK Hockey U18 0–8 (0–6, 0–1, 0–1)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Holmen Center

Första perioden: 0–1 (1.47) Eric Pettersson (Gustav Grundström, Oskar Aronsson), 0–2 (6.48) Wilmer Larsson (Oskar Aronsson, Calle Larsson Bergqvist), 0–3 (16.27) Eric Pettersson (William Lindberg, William Arvsäter), 0–4 (16.33) William Lindberg, 0–5 (18.40) Gustav Grundström (William Arvsäter, Oskar Aronsson), 0–6 (19.59) Colin Åkerlind (Wilmer Larsson).

Andra perioden: 0–7 (36.51) Calle Larsson Bergqvist (Oscar Kihlander, William Lindberg).

Tredje perioden: 0–8 (53.23) Elias Bräck (Rasmus Wall).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hudiksvall: 0-0-5

VIK Hockey U18: 5-0-0

Nästa match:

Hudiksvall: IFK Arboga, hemma, 8 februari 13.20

VIK Hockey U18: Valbo HC, hemma, 8 februari 12.00