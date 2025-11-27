Segersviten fortsätter för Troja-Ljungby U18 efter vinst mot Tingsryd

Troja-Ljungby U18 segrade – 2–1 efter förlängning

Troja-Ljungby U18:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Valter Elisson tvåmålsskytt för Troja-Ljungby U18

På torsdagen kom femte raka segern i U18 regional syd fortsättning herr för Troja-Ljungby U18. Det blev 2–1 (0–0, 1–0, 0–1, 1–0) efter förlängning borta mot Tingsryd. Det innebär att Tingsryd åkte på fjärde raka förlusten.

Valter Elisson slog till 2.18 in i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Karlskrona nästa för Troja-Ljungby U18

Den första perioden slutade 0–0.

Valter Elisson gjorde 1–0 till Troja-Ljungby U18 8.56 in i andra perioden efter pass från Philip Einarsson.

Tingsryd kvitterade till 1–1 med 28 sekunder kvar att spela genom Axel Ottosson Knuuttila framspelad av Valter Reuterdahl och Axel Mauldin.

I förlängningen tog det 2.18 till Troja-Ljungby U18 avgjorde till 2–1. Stor matchhjälte blev Valter Elisson, på pass av Albin Wilhelmsson och Alvin Nygren. Målet var Valter Elissons femte i U18 regional syd fortsättning herr.

Det här var Tingsryds andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Troja-Ljungby U18:s tredje uddamålsseger.

Resultatet innebär att Tingsryd ligger kvar på femte plats och Troja-Ljungby U18 på andra plats i tabellen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har IF Troja-Ljungby vunnit.

I nästa match, söndag 30 november möter Tingsryd Oskarshamn borta i Be-Ge Hockey Center 14.00 medan Troja-Ljungby U18 spelar hemma mot Karlskrona 12.00.

Tingsryd–Troja-Ljungby U18 1–2 (0–0, 0–1, 1–0, 0–1)

U18 regional syd fortsättning herr, Dackehallen

Andra perioden: 0–1 (28.56) Valter Elisson (Philip Einarsson).

Tredje perioden: 1–1 (59.32) Axel Ottosson Knuuttila (Valter Reuterdahl, Axel Mauldin).

Förlängning: 1–2 (62.18) Valter Elisson (Albin Wilhelmsson, Alvin Nygren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tingsryd: 1-0-4

Troja-Ljungby U18: 5-0-0

Nästa match:

Tingsryd: IK Oskarshamn, borta, 30 november

Troja-Ljungby U18: Karlskrona HK, hemma, 30 november