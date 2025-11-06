Segersviten fortsätter för Sollefteå U18 efter vinst mot Nälden/Östersund U18

Seger för Sollefteå U18 med 6–1 mot Nälden/Östersund U18

Sollefteå U18:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Sollefteå U18:s Olle Nordvall tvåmålsskytt

På torsdagen kom sjätte raka segern i U18 division 1 norra B herr för Sollefteå U18. Det blev 6–1 (2–1, 3–0, 1–0) hemma mot Nälden/Östersund U18. Det innebär att Nälden/Östersund U18 åkte på åttonde raka förlusten.

Jimmy Bergius bakom Sollefteå U18:s avgörande

Sollefteå U18 startade matchen vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Olle Nordvall och Jimmy Bergius innan Nälden/Östersund U18 svarade och gjorde 2–1 genom Olle Alander Bäckman. Även i andra perioden var Sollefteå U18 starkast och gick från 2–1 till 5–1 genom mål av Linus Möst Kristiansen, Joel Ringbert och Olle Nordvall. 4.02 in i tredje perioden nätade Sollefteå U18:s Olle Karolin framspelad av Olle Nordvall och Lukas Dahlberg och ökade ledningen.

Sollefteå U18:s Olle Nordvall stod för två mål och ett assist.

Det här betyder att Sollefteå U18 ligger kvar på fjärde plats i tabellen och Nälden/Östersund U18 sist, på elfte plats.

Den 14 december spelar lagen mot varandra på nytt, i Näskotthallen.

Lördag 8 november spelar Sollefteå U18 borta mot Vännäs HC U18 16.00 och Nälden/Östersund U18 mot AIK-Hockey Härnösand U18 borta 16.15 i Högslättens Ishall.

Sollefteå U18–Nälden/Östersund U18 6–1 (2–1, 3–0, 1–0)

U18 division 1 norra B herr, Niphallen

Första perioden: 1–0 (3.20) Olle Nordvall, 2–0 (15.30) Jimmy Bergius (Max Jonsson, Adrian Björkqvist), 2–1 (18.35) Olle Alander Bäckman (August Hedlund).

Andra perioden: 3–1 (21.51) Linus Möst Kristiansen (Gustav Persson, Totti Örnebjörk), 4–1 (28.17) Joel Ringbert, 5–1 (34.16) Olle Nordvall (Emil Stridsman).

Tredje perioden: 6–1 (44.02) Olle Karolin (Olle Nordvall, Lukas Dahlberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sollefteå U18: 5-0-0

Nälden/Östersund U18: 0-0-5

Nästa match:

Sollefteå U18: Vännäs HC, borta, 8 november

Nälden/Östersund U18: AIK-Hockey Härnösand, borta, 8 november