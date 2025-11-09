Segersviten fortsätter för Helsingborg efter vinst mot KRIF Hockey J18

Seger för Helsingborg med 5–0 mot KRIF Hockey J18

Helsingborgs åttonde seger på de senaste åtta matcherna

Helsingborgs Isak Paerremand tvåmålsskytt

På söndagen kom åttonde raka segern i U18 division 1 syd C herr för Helsingborg. Det blev 5–0 (0–0, 2–0, 3–0) borta mot KRIF Hockey J18. Det innebär att KRIF Hockey J18 åkte på femte raka förlusten.

Isak Paerremand gjorde två mål för Helsingborg

Den första perioden slutade mållös. Isak Paerremand gjorde 1–0 till Helsingborg 7.45 in i andra perioden framspelad av August Rudenstam och Marius Decierdo.

Efter 17.20 i andra perioden slog Alexander Bergman till framspelad av Ludvig Hylén och gjorde 0–2.

Helsingborg fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–0. Målen i sista perioden gjordes av August Rudenstam, Isak Paerremand och Noah Roos.

Helsingborgs Isak Paerremand stod för tre poäng, varav två mål.

När lagen senast möttes vann Helsingborg HC Ungdom med 10–0.

Söndag 16 november spelar KRIF Hockey J18 borta mot Limhamn 14.00 och Helsingborg mot Nybro Vikings hemma 13.00 i Olympiarinken.

KRIF Hockey J18–Helsingborg 0–5 (0–0, 0–2, 0–3)

U18 division 1 syd C herr, Soft Center Arena

Andra perioden: 0–1 (27.45) Isak Paerremand (August Rudenstam, Marius Decierdo), 0–2 (37.20) Alexander Bergman (Ludvig Hylén).

Tredje perioden: 0–3 (40.26) Noah Roos (Felix Data), 0–4 (43.52) Isak Paerremand (Jakob Haraldsson, Noah Roos), 0–5 (45.34) August Rudenstam (Marius Decierdo, Isak Paerremand).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

KRIF Hockey J18: 0-0-5

Helsingborg: 5-0-0

Nästa match:

KRIF Hockey J18: Limhamn HK, borta, 16 november

Helsingborg: Nybro Vikings IF, hemma, 16 november