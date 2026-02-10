Fyra raka segrar för Halmstad HF – efter 4–2 mot Bäcken

Halmstad HF segrade – 4–2 mot Bäcken

Halmstad HF:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Patrik Kosa matchvinnare för Halmstad HF

Halmstad HF och Bäcken har två helt olika formkurvor. Halmstad HF vann tisdagens möte i Halmstad Arena och har därmed fyra raka segrar i U20 region syd vår. Bortalaget Bäcken däremot har fyra raka förluster. Matchen slutade 4–2 (2–0, 0–1, 2–1).

Halmstad HF:s huvudtränare Matthew Bliss:

– Grabbarna hittade en väg att göra jobbet ikväll. Det var ingen vidare ishockey från något av lagen och vår keeper Eddy svarade för några viktiga räddningar när vi var illa ute. Vi kommer att få några spelare tillbaka till sista hemmamatchen på lördag efter att ha spelat med åderlåtet manskap de två senaste matcherna.

Med det tog hemmalaget Halmstad HF en skön revansch, eftersom Bäcken vann senaste mötet lagen emellan med hela 11–4.

Halmstad HF–Bäcken – mål för mål

Olle Johansson gav Halmstad HF ledningen efter elva minuters spel efter pass från Sixten Karlsson och Matheo Rix. Efter 16.07 gjorde laget 2–0 när Bror Gullberg hittade rätt efter förarbete av Matheo Rix och Olle Johansson.

Efter 12.24 i andra perioden nätade Ville Westin på pass av Viggo Rutgersson och Norder Johannisson och reducerade åt Bäcken.

Halmstad HF utökade ledningen igen genom Patrik Kosa efter 1.59 i tredje perioden.

Bäcken reducerade dock till 3–2 genom Kevin Grahn Olsson efter 11.45 av perioden.

Halmstad HF kunde dock avgöra till 4–2 med 24 sekunder kvar av matchen genom Elton Lindeborg.

Det här betyder att Halmstad HF ligger kvar på fjärde plats i tabellen och Bäcken sist, på sjätte plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Halmstad Hammers HC vann de två första mötena. Bäcken HC vann senast lagen möttes.

Lördag 14 februari spelar Halmstad HF hemma mot Olofström 15.00 och Bäcken mot Borås hemma 13.40 i Marconihallen.

Halmstad HF–Bäcken 4–2 (2–0, 0–1, 2–1)

U20 region syd vår, Halmstad Arena

Första perioden: 1–0 (11.11) Olle Johansson (Sixten Karlsson, Matheo Rix), 2–0 (16.07) Bror Gullberg (Matheo Rix, Olle Johansson).

Andra perioden: 2–1 (32.24) Ville Westin (Viggo Rutgersson, Norder Johannisson).

Tredje perioden: 3–1 (41.59) Patrik Kosa (Oscar Lindqvist, Emilio Loftenius), 3–2 (51.45) Kevin Grahn Olsson, 4–2 (59.36) Elton Lindeborg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Halmstad HF: 4-0-1

Bäcken: 1-0-4

Nästa match:

Halmstad HF: Olofströms IK, hemma, 14 februari 15.00

Bäcken: Borås HC, hemma, 14 februari 13.40