Segersviten fortsätter för Flemingsberg efter vinst mot SDE

Flemingsberg segrade – 3–2 mot SDE

Flemingsbergs åttonde seger på de senaste nio matcherna

Joakim Dahl matchvinnare för Flemingsberg

På torsdagen kom femte raka segern i U18 regional öst fortsättning vår för Flemingsberg. Det blev 3–2 (1–0, 0–2, 2–0) hemma mot SDE. Det innebär att SDE åkte på fjärde raka förlusten.

Joakim Dahl blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål 17.02 in i tredje perioden.

Vinsten mot SDE innebär att Flemingsberg har sju segrar i rad på hemmaplan.

Flemingsberg–SDE – mål för mål

Tomas Chautur gav Flemingsberg ledningen efter 4.19 efter pass från Liam Thunberg Josende och August Tuvinger.

Efter 6.16 i andra perioden nätade Noah Sanders framspelad av Anton Toivola Henriksson och kvitterade för SDE. Emmanuel Mouillé gjorde dessutom 1–2 efter 18.18 på pass av Ludvig Schmidt Lindqvist.

14.48 in i tredje perioden satte Andrii Smirnykh pucken framspelad av Oliver Fredin och Adam Smatana och kvitterade. Efter 17.02 slog Joakim Dahl till på pass av Oliver Fredin och avgjorde matchen.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

I nästa match möter Flemingsberg Viggbyholm borta och SDE möter Enköping hemma. Båda matcherna spelas söndag 8 mars 16.00.

Flemingsberg–SDE 3–2 (1–0, 0–2, 2–0)

U18 regional öst fortsättning vår, Visättra Ishall

Första perioden: 1–0 (4.19) Tomas Chautur (Liam Thunberg Josende, August Tuvinger).

Andra perioden: 1–1 (26.16) Noah Sanders (Anton Toivola Henriksson), 1–2 (38.18) Emmanuel Mouillé (Ludvig Schmidt Lindqvist).

Tredje perioden: 2–2 (54.48) Andrii Smirnykh (Oliver Fredin, Adam Smatana), 3–2 (57.02) Joakim Dahl (Oliver Fredin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Flemingsberg: 5-0-0

SDE: 1-2-2

Nästa match:

Flemingsberg: Viggbyholms IK, borta, 8 mars 16.00

SDE: Enköpings SK HK, hemma, 8 mars 16.00