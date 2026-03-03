Segersviten fortsätter för Dallas efter vinst mot Vancouver

Dallas segrade – 6–1 mot Vancouver

Dallas nionde seger på de senaste tio matcherna

Lian Bichsel med två mål för Dallas

På tisdagen kom nionde raka segern i NHL för Dallas. Det blev 6–1 (1–1, 2–0, 3–0) på bortaplan mot Vancouver. Det innebär att Vancouver åkte på sjätte raka förlusten.

Lian Bichsel tvåmålsskytt för Dallas

Evander Kane gav Vancouver ledningen efter 7.57 efter förarbete från Jake DeBrusk och Marcus Pettersson. Dallas kvitterade till 1–1 efter 17.40 genom Adam Erne efter förarbete av Colin Blackwell och Lian Bichsel.

Dallas gjorde också 1–2 efter 8.31 i andra perioden när Lian Bichsel slog till på pass av Ilja Ljubusjkin och Sam Steel. Jason Robertson gjorde dessutom 1–3 efter 9.41 framspelad av Matt Duchene och Miro Heiskanen.

Dallas fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–1. Målen i sista perioden gjordes av Colin Blackwell, Lian Bichsel och Matt Duchene.

Dallas Lian Bichsel stod för tre poäng, varav två mål.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa motstånd för Vancouver är Carolina. Lagen möts torsdag 5 mars 04.00 i Rogers Arena. Dallas tar sig an Calgary borta onsdag 4 mars 03.00.

Vancouver–Dallas 1–6 (1–1, 0–2, 0–3)

NHL, Rogers Arena

Första perioden: 1–0 (7.57) Evander Kane (Jake DeBrusk, Marcus Pettersson), 1–1 (17.40) Adam Erne (Colin Blackwell, Lian Bichsel).

Andra perioden: 1–2 (28.31) Lian Bichsel (Ilja Ljubusjkin, Sam Steel), 1–3 (29.41) Jason Robertson (Matt Duchene, Miro Heiskanen).

Tredje perioden: 1–4 (41.33) Matt Duchene (Sam Steel, Miro Heiskanen), 1–5 (45.40) Colin Blackwell, 1–6 (55.41) Lian Bichsel (Mavrik Bourque, Jason Robertson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vancouver: 0-1-4

Dallas: 5-0-0

Nästa match:

Vancouver: Carolina Hurricanes, hemma, 5 mars 04.00

Dallas: Calgary Flames, borta, 4 mars 03.00